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Binnen 24 Stunden wurden am Kryptomarkt Positionen im Wert von rund 670 Millionen Dollar zwangsliquidiert. Bitcoin (BTC) fiel bis auf 63.157 Dollar, XRP verlor 4,6 Prozent auf 1,05 Dollar. Die Krypto News dieser Woche laufen auf zwei Termine in Washington zu, denn der Senat hat den CLARITY Act zurückgestellt und die US-Notenbank entscheidet am Mittwoch über den Leitzins. Erstmals seit langem preist der Markt eine Anhebung ernsthaft ein. Kippt der Markt hier, oder zeigt sich die Angst gerade als Chance? Wer die Marken kennt, sieht schneller, wohin das Kapital ausweicht.

Krypto News zur Fed-Sitzung, Senat legt CLARITY Act auf Eis und XRP verliert 4,6 Prozent

Der Senat stellte den Digital Asset Market Clarity Act zurück, wie DailyCoin berichtet, und gab Personalentscheidungen sowie einem Sanktionsgesetz gegen Russland den Vorrang. Da meist nur ein strittiges Gesetz gleichzeitig auf der Tagesordnung steht, bleiben bis zur Sommerpause am 8. August wenige Tage. Das Gesetz passierte das Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen und den Bankenausschuss im Mai 2026 mit 15 zu 9 Stimmen.

Am Markt schlug das sofort durch, denn laut CCN wurden binnen 24 Stunden rund 670 Millionen Dollar liquidiert. Bitcoin notiert am Mittwoch wieder bei rund 64.000 Dollar, Ethereum bei etwa 1.910 Dollar, XRP hat sich auf rund 1,08 Dollar erholt. Für XRP wiegt die Verzögerung schwerer, weil das Gesetz die Einstufung als digitale Ware dauerhaft festschreiben würde.

Der zweite Termin ist die Fed-Sitzung, deren Entscheidung am 29. Juli um 14 Uhr Ortszeit fällt, bei einem Zielkorridor zwischen 3,50 und 3,75 Prozent. Die Terminmärkte preisen eine Anhebung mit rund 29 Prozent ein, nach 10,7 Prozent am 15. Juli. Neue Projektionen gibt es diesmal nicht, sodass das Signal allein in der Erklärung und in der Pressekonferenz von Kevin Warsh liegt. Damit hängen die Krypto News eines ganzen Marktes an zwei Sälen in Washington.

Während die Krypto News aus Washington kommen, füllt sich der Pepeto Vorverkauf

Große Coins wie XRP und Bitcoin warten auf ein Gesetz und auf einen Zinssatz, und ihre Marktgröße begrenzt ohnehin, was ein neuer Einstieg noch bewegen kann. Wer heute Kapital einsetzt, sucht deshalb den Punkt, an dem eine Bewegung erst bevorsteht. Genau dort steht Pepeto, und der Vorverkauf füllt sich mit jeder neuen Schlagzeile schneller.

Während sich die Krypto News um ETF Zuflüsse und Erholungskerzen drehen, baut Pepeto ein Handelsnetzwerk, das alle Ketten verbindet und jeden neuen Token prüft. Ob ein Anleger gebührenfreie Tauschgeschäfte über PepetoSwap braucht oder einen Risikobericht zu einem frischen Listing, die Nachfrage nach beidem wächst mit jeder Schlagzeile. Pepeto funktioniert in jeder Marktlage, weil die Werkzeuge jedem Anleger dienen, der zwischen Blockchains wechselt. Diese dauerhafte Nachfrage schafft eine feste Grundlage und einen weiten Spielraum nach oben, verglichen mit gelisteten Coins, die auf ETF Zuflüsse warten.

Das Netzwerk von Pepeto erklärt, warum es die Gespräche über Vorverkäufe derzeit anführt. PepetoSwap erlaubt den Tausch von Token ohne Gebühren, sodass von jeder Position mehr im Wallet bleibt. Der Risiko-Scanner prüft neue Token, bevor Geld eingesetzt wird, und senkt damit die Verluste durch Projekte, die nach dem Start scheitern. Das Projekt hat ein Audit von SolidProof bestanden, denn der komplette Programmcode wurde vor dem Start des Verkaufs geprüft und bestätigt.

Entwickelt von einem früheren Binance-Experten trägt das Netzwerk Börsenwissen vom ersten Tag an, und mehr als 20.000 Wallets sind bereits im Vorverkauf. Inzwischen liegen dort mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token. Das erwartete Binance-Listing verwandelt jeden dieser Einstiege in eine handelbare Position. Bei einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token liegen alle Zahlen offen, und jede Stunde vor dem Listing ist eine Stunde weniger zu diesem Preis.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, der auf Washington wartet und dabei verliert. XRP steht nach der Erholung auf 1,08 Dollar im Zentrum dieser Abhängigkeit. Pepeto hebt sich ab, weil der Vorverkauf fertige Handelswerkzeuge öffnet, bevor eine Börse den ersten Kurs setzt. Große Coins bewegen sich wegen ihrer Größe in kleinen Schritten, während beim Vorverkauf ein einziges Listing über die Spanne entscheidet. Wer jetzt einsteigt, folgt dem Kapital, das sich längst entschieden hat, und hält einen Preis, den es danach nicht mehr gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was ist die wichtigste Meldung in den Krypto News dieser Woche?

Der Senat stellte die Abstimmung über den CLARITY Act zurück, und binnen 24 Stunden wurden rund 670 Millionen Dollar liquidiert. Am 29. Juli entscheidet die Fed über den Leitzins.

Wie passt Pepeto in den aktuellen Nachrichtenzyklus?

Pepeto sammelte während der Marktangst mehr als 10,38 Millionen Dollar und bietet PepetoSwap sowie einen Risiko-Scanner vor einem erwarteten Binance-Listing. Die laufenden Daten stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.