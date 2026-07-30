Die geplante Übernahme wird Copelands Präsenz in der Kühlkette für das Gesundheitswesen und die Life-Sciences-Branche ausbauen und das Unternehmen um Umweltüberwachung, Compliance-Know-how sowie cloudbasierte Überwachungsfunktionen erweitern

Copeland, ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in exklusive Verhandlungen über den Kauf von Dickson eingetreten ist, einem Portfoliounternehmen von May River Capital und Anbieter von Umweltüberwachungs- und cloudnativen Softwarelösungen für regulierte Anwendungen in den Bereichen Life Sciences und Gesundheitswesen.

Die geplante Übernahme wird Copelands Strategie zur Schaffung einer effizienten und effektiven Kühlkette stärken. Dabei baut das Unternehmen auf seinen bestehenden Überwachungskapazitäten für stationäre Anlagen und den Transport auf, um eine End-to-End-Lösung anzubieten, die Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie und Life Sciences dabei unterstützt, die Produktintegrität zu gewährleisten, Compliance-Vorgaben einzuhalten und operative Risiken zu reduzieren. Qualitätssicherung und Umgebungsüberwachung stellen eine große und langfristig wachsende Marktchance dar, die durch steigende regulatorische Anforderungen, die Expansion von Biologika sowie Zell- und Gentherapien und die steigende Nachfrage nach Transparenz in der Lieferkette angetrieben wird.

Die cloud-native Überwachungsplattform von Dickson, das fundierte Compliance-Know-how und die globale Präsenz ergänzen das etablierte Geschäft von Copeland im Bereich der Fernüberwachung der Kühlkette und erweitern dessen Reichweite in den Bereichen pharmazeutische Herstellung, Biotechnologie, Medizinprodukte, Vertrieb, Gesundheitsnetzwerke und Krankenhaussysteme.

"Wir freuen uns darauf, das Dickson-Team bei Copeland willkommen zu heißen, da wir damit unsere Fähigkeit verbessern, durch eine digital vernetzte Kühlkette durchgängige Transparenz zu bieten und ein hohes Maß an Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Dickson wird unsere Kompetenzen erweitern und unsere Fähigkeit stärken, Kunden in jeder Phase der Kühlkette im Gesundheitswesen und in den Life Sciences zu betreuen von der pharmazeutischen Herstellung über den Vertrieb bis hin zur Patientenversorgung", sagte Ross B. Shuster, CEO von Copeland.

"Durch den Zusammenschluss mit Copeland können wir unsere Plattform und unser Compliance-Know-how einem breiteren Kundenstamm zugänglich machen und gleichzeitig weiterhin in die Technologien und Dienstleistungen investieren, auf die sich unsere Kunden verlassen, um ihre wichtigsten Vermögenswerte zu schützen", sagte Rick Weiler, Präsident und CEO von Dickson.

Der Abschluss der geplanten Transaktion wird für die zweite Hälfte des Kalenderjahres 2026 erwartet, vorbehaltlich des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen, der Anhörung des französischen Betriebsrats von Oceasoft SAS und der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der geplanten Übernahme und der erwarteten Vorteile. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren abweichen. Dickson wird bis zum Abschluss der Transaktion weiterhin als unabhängiges Unternehmen agieren. Copeland übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Über Copeland

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen mit mehr als 200 Millionen Installationen weltweit. Wir bieten Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK), Kühlkette und industrielle Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und rund 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern treiben wir die Energie- und Kältemittelwende voran und schützen gleichzeitig hochwertige, leicht verderbliche Produkte. Dabei arbeiten wir weltweit eng mit unseren Kunden zusammen, um ihnen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter copeland.com.

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