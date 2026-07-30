Der in Stockholm ansässige Dienstleister erweitert sein Angebot im Bereich der Einzelzellsequenzierung um Evercode.

Parse Biosciences, der führende Anbieter von skalierbarer und leicht zugänglicher Einzelzell-Sequenzierung und ein Unternehmen der QIAGEN-Gruppe, gab heute bekannt, dassXpress Genomics dem "Certified Service Provider" (CSP)-Programm beigetreten ist, damit das erste Unternehmen in der nordischen Region. Das in Stockholm ansässige Unternehmen wird Forschern über seine bestehende Pipeline für Sequenzierungsdienstleistungen das Evercode-Portfolio von Parse anbieten.

Das im Jahr 2022 am Karolinska Institutet gegründete Unternehmen Xpress Genomics hat automatisierte In-house-Workflows für NGS-Projekte entwickelt. Durch die Teilnahme am CSP-Programm wird das Leistungsangebot des Unternehmens um Evercode erweitert, wodurch seine Kunden direkten Zugang zur Split-Pool-Einzelzell-Technologie von Parse erhalten.

"Unsere Kunden erwarten schnelle und qualitativ hochwertige Ergebnisse", sagte Christoph Ziegenhain, CEO von Xpress Genomics. "Durch das Angebot von Evercode im Rahmen unserer CSP-Mitgliedschaft erhalten sie eine hervorragende Option für Einzelzellprojekte, die auf denselben Durchlaufzeiten und Qualitätsstandards basieren, nach denen unser Labor arbeitet."

"Durch die Aufnahme von Xpress Genomics in unser CSP-Programm erhalten Forscher Zugang zu einem Labor, das für seine Schnelligkeit und Präzision bekannt ist", sagte Dr. Charlie Roco, Mitgründer und Chief Technology Officer bei Parse Biosciences. "Ihre Erfolgsbilanz im Bereich der Hochdurchsatz-Sequenzierung lässt sich gut mit der Skalierbarkeit von Evercode kombinieren und bietet Forschern damit eine weitere starke Option für ihre Einzelzellprojekte."

Über Xpress Genomics

Xpress Genomics ist ein in Stockholm ansässiger NGS-Dienstleister, der von Forschern des Karolinska-Instituts gegründet wurde. Auf der Grundlage fundierter Fachkenntnisse im Bereich der RNA-Biologie hat das Unternehmen automatisierte In-house-Workflows entwickelt, die es ihm ermöglichen, seine Mission zu erfüllen: die Bereitstellung erschwinglicher, hochwertiger Sequenzierungsdienstleistungen, die das Tempo wissenschaftlicher Entdeckungen beschleunigen.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences, ein Unternehmen von QIAGEN, ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierung in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Einfachheit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz wegweisende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem ermöglicht.

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