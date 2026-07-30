Anzeige / Werbung

Die wichtigsten Bitcoin News des Tages kommen nicht aus dem Kryptomarkt, sondern aus Washington. Die US Notenbank entscheidet am Mittwoch über die Zinsen, und die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung ist binnen einer Woche von 25,7 auf 35,8 Prozent gestiegen. Bitcoin notiert bei rund 64.300 Dollar und bewegt sich seit Tagen in einer engen Spanne. Gleichzeitig brach der südkoreanische Kospi um elf Prozent ein, und der Angst und Gier Index steht bei 28. Dieser Beitrag ordnet die Lage vor der Sitzung ein und zeigt, wohin Kapital gerade ausweicht.

Bitcoin News vor der Fed Sitzung. BTC hält 64.300 Dollar, während die Zinsangst wächst

Bitcoin notiert bei etwa 64.300 Dollar und damit 1,48 Prozent höher als 24 Stunden zuvor, bei einer Spanne von 63.646 bis 64.533 Dollar. Am Dienstag eröffnete der Kurs bei 63.706 Dollar und lag 2,5 Prozent unter dem Vortag, berichtet Yahoo Finance. Die Entscheidung fällt am Mittwochnachmittag, die Pressekonferenz folgt eine halbe Stunde später.

Das FedWatch Werkzeug der CME Group zeigt 35,8 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung, nach 25,7 Prozent in der Vorwoche. Citadel Securities rechnet fest mit einem Schritt um 25 Basispunkte, wie BraveNewCoin berichtet. Der Leitzins liegt seit Januar bei 3,50 bis 3,75 Prozent, und für Kevin Warsh wäre es erst die zweite Sitzung im Amt. Höhere Zinsen machen verzinste Anlagen attraktiver und verschlechtern das Umfeld für Bitcoin.

Der Druck kam am Dienstag auch von den Aktienmärkten, denn der Kospi brach ein und Samsung verlor über zwölf Prozent. Auf dem Wochenchart ist ein Death Cross entstanden, das in den beiden letzten Fällen Rückgänge von rund 30 Prozent begleitete. Die Bitcoin News drehen sich damit um die Geldpolitik und nicht mehr um die eigene Technik, und wer eine Bewegung ohne Notenbank sucht, schaut auf deutlich kleinere Projekte.

Pepeto neben den Bitcoin News. Presale sammelt 10,38 Millionen Dollar vor dem erwarteten Listing

Ein solches Projekt muss auf keine Zinsentscheidung warten, um sich zu bewegen. Denn bei einem Presale entsteht der Abstand zwischen Einstieg und Handelsstart im Projekt selbst. Die meisten Presale Token versprechen Werkzeuge, die nie erscheinen, doch Pepeto betreibt bereits ein funktionierendes Netzwerk ohne Gebühren. Ein Risiko Scorer bewertet Token vor dem Einstieg, und genau deshalb wächst der Presale weiter.

Wer den Einstieg mit dem größten Spielraum sucht, landet bei Pepeto. Das Projekt beantwortet die Frage, die Meme Token sonst offen lassen, nämlich was Halter nach dem Kauf tatsächlich nutzen können. Ein früherer Binance Experte hat Pepeto von Grund auf entworfen, geformt also von jemandem, der jahrelang eine der größten Plattformen im Kryptomarkt mitgeführt hat.

Pepeto fällt auf, weil die Werkzeuge keine Versprechen sind. PepetoSwap ist ein Netzwerk ohne Gebühren, bei dem jeder Handel den vollen Betrag behält, statt einen Teil an die Plattform abzugeben. Der Risiko Scorer bewertet jeden Token noch vor dem Einstieg, damit Käufer die schlechten Projekte meiden, die Konten leeren. Bislang summiert sich der Presale auf über 10,38 Millionen Dollar, was zeigt, was erfahrene Wallets erwarten, wenn ein so niedrig bewerteter Token auf das Volumen eines erwarteten Binance Listings trifft.

Sicherheit ist hier kein offener Punkt, denn SolidProof hat den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Verkauf öffnete, und damit fällt die Hürde weg, die viele Presale Käufer sonst zurückhält. Der Presale Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und je früher der Einstieg, desto größer die Spanne bis zum ersten Börsenkurs. Die Projektseite beschreibt jede Phase und den Zeitplan bis zum Listing. Der Ausblick für BTC ändert sich jede Woche, doch der Presale Preis bewegt sich nur in eine Richtung, und diese endet beim Listing.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche hängen an einer Entscheidung, die niemand im Kryptomarkt beeinflussen kann. Ein Presale dagegen folgt seinem eigenen Fahrplan bis zum Listing. Ein Pepe Mitgründer, funktionierende Handelswerkzeuge und ein Listing bei Binance ergeben die Konstellation, die der Kryptomarkt einmal pro Zyklus hervorbringt. Meme Energie und echte Werkzeuge zur gleichen Zeit trennen die Einstiege, die nichts bringen, von denen, die zählen, und es gibt sie gerade zu einem Preis, der mit dem Handelsstart verschwindet. Wer den Presale verpasst, sieht dem Listing von außen zu, während die frühen Käufer die gesamte Spanne bis zum Börsenkurs auf ihrer Seite haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagen die aktuellen Bitcoin News vor der Fed Entscheidung?

Bitcoin notiert bei rund 64.300 Dollar und liegt 1,48 Prozent über dem Vortag. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung liegt laut CME FedWatch bei 35,8 Prozent, und die Pressekonferenz gilt als eigentlicher Auslöser für Bewegung.

Warum verfolgen Anleger neben BTC auch Pepeto?

Pepeto wurde von einem früheren Binance Experten aufgebaut und bietet Handelswerkzeuge ohne Gebühren, einen Risiko Scorer und ein erwartetes Listing. Der Presale steht bei über 10,38 Millionen Dollar, SolidProof hat den Vertrag freigegeben, und die offizielle Pepeto-Website zeigt jede Phase.