Wind Point Partners ("Wind Point"), eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Chicago, gab heute den erfolgreichen Abschluss ihres neuesten Fonds, Wind Point Partners XI ("Fonds XI" oder der "Fonds"), bekannt. Der Fonds XI war überzeichnet und überschritt mit Zusagen in Höhe von insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar die Obergrenze. Dieser Betrag umfasst erhebliche Zusagen des General Partners sowie von Mitgliedern des "Executive Advisor Partner" ("EAP")-Programms des Unternehmens, was eine starke Ausrichtung aller Investoren des Fonds gewährleistet.

Der Fonds XI ist der bislang größte Fonds von Wind Point und verfügt über die globalste und vielfältigste Investorenbasis in der 42-jährigen Geschichte des Unternehmens. Der Fonds XI erhielt Zusagen von mehr als 65 globalen Institutionen aus 17 Ländern, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen. Angetrieben durch die erhebliche erneute Unterstützung bestehender Investoren wurde der effiziente Kapitalbeschaffungsprozess in weniger als neun Monaten abgeschlossen.

Wind Point wurde 1984 gegründet und blickt auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit erstklassigen Managementteams im Rahmen seiner Strategie "Vision. Talent. Transformation.?" ("VTT") zurück, um transformatives Wachstum in gut positionierten mittelständischen Unternehmen voranzutreiben. Das Unternehmen ist in den Branchen Unternehmensdienstleistungen, Industrieprodukte und Konsumgüter tätig. Wind Point hat mehr als 90 Plattforminvestitionen und 400 Add-on-Akquisitionen abgeschlossen. Der Investitionsprozess des Unternehmens wird durch sein fast 30-jähriges EAP-Programm unterstützt, dem derzeit über 40 hochrangige Führungskräfte aus der Industrie angehören.

Die geschäftsführenden Gesellschafter von Wind Point, Nathan Brown, Paul Peterson, Alex Washington, Konrad Salaber und Joe Lawler, gaben folgende Erklärung ab: "Im Namen des Wind-Point-Teams möchten wir unsere Dankbarkeit für das Vertrauen und die Partnerschaft zum Ausdruck bringen, die uns so viele namhafte Institutionen im Rahmen von Fund XI entgegengebracht haben. Wir investieren enorm viel Zeit und Energie in die Kultur und Qualität unseres Teams und unserer Strategie. Die Unterstützung, die wir bei dieser Kapitalbeschaffung erhalten haben, ist eine starke Bestätigung unserer gemeinsamen Bemühungen. Wir sind davon überzeugt, dass Wind Point langfristig sehr gut aufgestellt ist, und freuen uns auf weiteren gemeinsamen Erfolg an der Seite unserer geschätzten Partner."

Nathan Brown fügte hinzu: "Der Erfolg dieser Kapitalbeschaffung beruhte auf dem soliden Fundament unserer langjährigen Partner von denen einige bereits seit fast drei Jahrzehnten bei Wind Point investieren. Wir haben mit dem Fonds XI einen großartigen Start hingelegt, mit zwei Investitionen, die gut zu unserer VTT-Strategie passen. Wir freuen uns darauf, weiterhin auf hohem Niveau zu agieren und mit dem Fonds XI starke Ergebnisse für unsere Investoren zu erzielen."

Ron Liberman, Leiter Investor Relations bei Wind Point, kommentierte: "Es war schon früh klar, dass wir eine starke Kapitalbeschaffung erzielen würden. Und das verdanken wir unseren bestehenden Investoren, die uns beim ersten Close zur Seite standen in den meisten Fällen mit höheren Zusagen. Mit dem Fonds XI konnten wir mehr als 20 neue Institutionen gewinnen, darunter auch neue Vermögensverwaltungskanäle. Unser Team ist von diesem Ergebnis beflügelt und bestrebt, die Dynamik unseres Unternehmens fortzusetzen."

In den letzten Jahren hat das Wind-Point-Team seine Kompetenzen in den Bereichen Wertschöpfung, Personalwesen, Recht, Compliance sowie Finanzen und Rechnungswesen ausgebaut. Das Unternehmen beschäftigt 53 Mitarbeiter und unterhält eine Niederlassung in Chicago, Illinois. Im Oktober wird Wind Point seinen Standort in die 333 Wolf Point Plaza in der Innenstadt von Chicago verlegen, um dem Wachstum des Teams Rechnung zu tragen.

Kirkland Ellis LLP fungierte als Fondsberater. Falcom Asset Management, POLARIS Investment Advisory AG und Thrive Alternatives Capital Advisory fungierten als Platzierungsberater.

Über Wind Point Partners

Wind Point Partners wurde 1984 gegründet und ist eine in Chicago ansässige Private-Equity-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 9 Milliarden US-Dollar. Die Investitionsstrategie des Unternehmens "Vision. Talent. Transformation.? ("VTT") konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit erstklassigen Managementteams im Rahmen eines klaren und spannenden Plans, in ein Unternehmen zu investieren, um transformatives Wachstum und Wertschöpfung zu erzielen. Das "Executive-Advisor-Partner" ("EAP")-Netzwerk des Unternehmens besteht aus mehr als 40 Führungskräften, die eng mit Wind Point verbunden sind und in allen Kernbereichen des Investitionsprozesses des Unternehmens mitwirken.

Wind Point konzentriert sich auf gut positionierte mittelständische Unternehmen in den Branchen Unternehmensdienstleistungen, Industrieprodukte und Konsumgüter. Seit seiner Gründung hat Wind Point in Zusammenarbeit mit führenden institutionellen Investoren weltweit, darunter staatliche Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Stiftungsfonds, Stiftungen und Family Offices, 11 Private-Equity-Buyout-Fonds aufgelegt.

Weitere Informationen über Wind Point finden Sie unter www.windpointpartners.com.

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