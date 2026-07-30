Internationale Auszeichnungen, unabhängige Validierungen und die kontinuierliche industrielle Weiterentwicklung unterstützen die Ausweitung der 3YO Technology auf die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie auf andere streng regulierte Produktionsumgebungen.

EPCM.expert S.r.l., das italienische Unternehmen hinter der Marke 3YO Technology, gab heute bekannt, dass drei seiner Industrietechnologien 3YOTS, 3YOWG und 3YOZERO offiziell die NSF-H1-Zulassung erhalten haben.

Die Registrierungen bestätigen die Eignung der drei Technologien für Anwendungen, bei denen es zu unbeabsichtigtem Lebensmittelkontakt kommen kann, und unterstützen deren Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie in anderen Produktionsumgebungen, in denen strenge Sicherheits- und behördliche Anforderungen gelten.

Die Registrierungen sind über die NSF-Datenbank öffentlich zugänglich:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260729646214/de/

3YOTS NSF H1-registriert

3YOWG NSF H1-registriert

3YOZERO NSF H1-registriert

Internationale Anerkennung

Die Entwicklung der 3YO Technology wurde mit zwei bedeutenden internationalen Branchenauszeichnungen gewürdigt.

Im November 2024 belegte EPCM.expert mit den Produkten 3YOTS und 3YOGUN den zweiten Platz beim EuroBLECH Award in Deutschland.

Im Juli 2026 belegte 3YOWG den zweiten Platz beim SVS-Schweißpreis, der vom Schweizerischen Schweißverband (SVS) veranstaltet wurde. Im Anschluss an die Preisverleihung veröffentlichte SVS zudem einen offiziellen Artikel, in dem das Projekt vorgestellt und dessen Beitrag zu Innovation, Nachhaltigkeit und industrieller Fertigung hervorgehoben wurde.

Ergänzt werden diese Auszeichnungen durch unabhängige Validierungen, darunter die "Ready Biodegradable"-Zertifizierung, ein globales Vertriebsnetzwerk, das in Zusammenarbeit mit Industriepartnern auf mehreren Kontinenten darunter auch börsennotierte Unternehmen aufgebaut wurde, sowie ein Portfolio an firmeneigenen Technologien, die durch eingereichte Patentanmeldungen und eingetragene Marken geschützt sind.

Technologien und Anwendungen

Die drei angemeldeten Technologien sind auf verschiedene industrielle Anwendungen in der Fertigungsindustrie ausgerichtet.

3YOTS: Technologie zum Schutz und zur Wartung von Laserschneidtischen, die bereits international vertrieben wird.

3YOWG: Eine vielseitige Technologie für Schweißarbeiten, Instandhaltung und industrielle Schmierung, die darauf ausgelegt ist, Produktionsprozesse zu vereinfachen und gleichzeitig die Anzahl der benötigten Produkte zu reduzieren.

3YOZERO: Eine vielseitige Technologie für die industrielle Schmierung, den Schutz und die Instandhaltung, die sowohl für automatische als auch für manuelle Anwendungen entwickelt wurde.

Die drei NSF-H1-Zulassungen bauen die Präsenz von 3YO Technology in den Bereichen Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Pharmazie, Verpackung sowie in weiteren Fertigungsbranchen weiter aus, in denen Lebensmittelsicherheit eine technische, betriebliche oder vertragliche Anforderung darstellt.

Erklärung

"Diese Errungenschaft ist kein Endziel, sondern ein weiterer Schritt auf dem vor uns liegenden Weg.

Gleichzeitig stellen wir drei neue 3YO-Technologien vor 3YOWOOW, 3YOHERA und 3YOMETALSKIN -, die mit einem einfachen Ziel entwickelt wurden: die Arbeit in der Industrie sicherer, angenehmer und zunehmend frei von Gefahrenpiktogrammen zu gestalten.

Wenn wir wenn auch nur in geringem Maße dazu beitragen können, Werkstätten und Fabriken zu besseren Arbeitsorten zu machen, dann wissen wir, dass wir einen bedeutenden Beitrag zu einer besseren industriellen Zukunft geleistet haben."

- Loris Dalle Nogare, CEO e Fondatore, EPCM.expert S.r.l.

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