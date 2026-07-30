Die Erfolge im Hinblick auf Nachhaltigkeit werden im 2026 Corporate Responsibility Report des Life Science-Unternehmens erläutert.

Promega Corporation hat heute den 2026 Corporate Responsibility Report veröffentlicht, der deutliche Fortschritte im Hinblick auf Umwelt und soziales Engagement belegt. Der Bericht markiert drei Meilensteine für das Unternehmen: die Umstellung auf 100 erneuerbaren Strom in allen weltweiten Betrieben, die Erstellung einer umfassenden Bestandsaufnahme der Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie die Validierung der kurzfristigen Emissionsminderungsziele durch die Science Based Targets Initiative (SBTi).

"Unser zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammender Strom ist das Ergebnis jahrelanger gezielter Investitionen von Solaranlagen auf dem Campus in Madison bis hin zu Partnerschaften im Bereich erneuerbarer Energien in den Gemeinden, in denen wir tätig sind", sagt Corey Meek, Global Sustainability Manager bei Promega. "Auch in Zukunft werden wir weiter daran arbeiten, die Umweltauswirkungen unserer weltweiten Geschäftstätigkeit strategisch zu reduzieren."

Promega hat kürzlich seine erste umfassende Treibhausgasbilanz für seine weltweiten Betriebsstätten und seine Wertschöpfungskette fertiggestellt. Die Scope-3-Emissionen, die außerhalb der direkten Betriebsabläufe entstehen, machen etwa 76 des gesamten CO2-Fußabdrucks des Unternehmens aus, was die Bedeutung der Einbindung von Lieferanten für die Erreichung langfristiger Klimaziele unterstreicht. Diese Daten flossen in die wissenschaftlich fundierten Emissionsminderungsziele ein, die im April 2026 von der SBTi validiert wurden.

2026 Corporate Responsibility Report

Promega hat seit seiner Gründung im Jahr 1978 verantwortungsbewusste und nachhaltige Geschäftspraktiken in seine Unternehmensführung integriert. Seit 2008 spiegelt der jährliche Corporate Responsibility Report des Unternehmens positive soziale, ökologische und geschäftliche Ergebnisse wider. Zu den Höhepunkten des Berichts für das Jahr 2026 zählen:

Unterstützung für junge Wissenschaftler: Programme wie die "Promega Rising Researchers Scientific Innovation Awards" und das "Development of Our Research Scientists (D.O.O.R.S.)"-Stipendium unterstützen Nachwuchswissenschaftler aus den Life Sciences mit Geldpreisen, Mentoring und Möglichkeiten zum Austausch mit Wissenschaftlern von Promega.

Programme wie die "Promega Rising Researchers Scientific Innovation Awards" und das "Development of Our Research Scientists (D.O.O.R.S.)"-Stipendium unterstützen Nachwuchswissenschaftler aus den Life Sciences mit Geldpreisen, Mentoring und Möglichkeiten zum Austausch mit Wissenschaftlern von Promega. Förderung von Kommunen: Promega-Teams auf der ganzen Welt engagieren sich ehrenamtlich für lokale Organisationen, die sich für Versorgung mit Lebensmitteln, Bildung und das Wohlbefinden von Menschen einsetzen. Das Unternehmen unterstützt außerdem Mitarbeiterspenden an gemeinnützige Organisationen durch entsprechende Zuschüsse.

Promega-Teams auf der ganzen Welt engagieren sich ehrenamtlich für lokale Organisationen, die sich für Versorgung mit Lebensmitteln, Bildung und das Wohlbefinden von Menschen einsetzen. Das Unternehmen unterstützt außerdem Mitarbeiterspenden an gemeinnützige Organisationen durch entsprechende Zuschüsse. Preise und Auszeichnungen: Promega wurde zum dritten Mal in Folge von BioSpace als "Best Place to Work" ausgezeichnet. Zu den weiteren Auszeichnungen des Jahres 2025 zählen "Top Workplaces USA" und "Gallagher Best-in-Class Employer".

Hier finden Sie den Bericht 2026 Corporate Responsibility: www.promega.com/responsibility

Über Promega Corporation

Die Promega Corporation ist ein Marktführer im Bereich der Bereitstellung innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 4.000 Produkte, die eine Reihe von biowissenschaftlichen Arbeiten in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und molekulare Diagnostik unterstützen. Diese Tools und Technologien fanden im Laufe der letzten 45 Jahre eine immer breitere Anwendung und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in akademischen und staatlichen Forschungslaboratorien, in der Forensik, in der Pharmazie, in der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison (Wisconsin), USA. Das Unternehmen unterhält zudem Niederlassungen in 16 Ländern und arbeitet weltweit mit mehr als 50 Vertriebspartnern zusammen. Erfahren Sie mehr unter promega.com

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