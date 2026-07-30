DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPAR- UND ANLAGEKONTEN - Die EU-Kommission bemüht sich, die Vorbehalte zu zerstreuen, die einige EU-Staaten mit Blick auf die empfohlene Einführung so genannter Spar- und Anlagekonten (Savings- and Investment Accounts) haben. "Viele Mitgliedstaaten reagieren äußerst sensibel auf das politische Risiko, dass Spar- und Anlagekonten als steuerliches 'give away' für die Reichen wahrgenommen werden könnten, anstatt als Instrument zur breit angelegten Schaffung von Wohlstand", heißt es in einem Arbeitspapier der von der EU-Kommission eingesetzten Expertengruppe des Europäischen Wertpapierausschusses, das der Börsen-Zeitung vorliegt. In einem ebenfalls unveröffentlichten Papier über die Auswirkungen von Spar- und Anlagekonten dämpft die EU-Kommission derartige Sorgen. (Börsen-Zeitung)

HEDGEFONDS - Street-Banken haben Hedgefonds, deren Bestände stark auf bestimmte Branchen konzentriert sind, dazu aufgefordert, zusätzliche Sicherheiten zu stellen, um ihren bestehenden Verschuldungsgrad aufrechtzuerhalten, wie die Financial Times berichtet. Die Nachschussforderungen verdeutlichen die wachsenden Ängste an der Wall Street angesichts des Ausmaßes und der Geschwindigkeit des Ausverkaufs von KI-Aktien in den vergangenen zwei Wochen, der eine Rally in einem von vielen Fonds favorisierten Sektor zunichtegemacht hat. Goldman Sachs und JP Morgan Chase gehörten zu den Banken, die Kunden aufgefordert hatten, zusätzliche Sicherheiten bereitzustellen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Beide Banken lehnten eine Stellungnahme ab. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.