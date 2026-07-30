Unsichtbar für die meisten Anleger. Unverzichtbar für die gesamte Luftfahrtindustrie. Dieser amerikanische Spezialist liefert das, was die Branche am dringendsten braucht: Hochleistungsteile, die niemand so schnell nachbauen kann - geschützt durch mehr als 1.200 Patente und mit Margen, die selbst Tech-Konzerne neidisch machen.Und jetzt dreht er richtig auf: Umsatz plus 29 Prozent, Gewinn je Aktie um satte 42 Prozent gestiegen - Quartal für Quartal werden die Erwartungen der Analysten übertroffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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