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Corporate News
Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026 mit weiterhin starkem profitablem Wachstum
München, 30. Juli 2026 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat ihren dynamischen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2026 erfolgreich fortgesetzt. Auf der Basis der starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bekräftigt das Unternehmen seine bisherige Prognose für das organische Geschäft (d. h. ohne Akquisitionseffekte) für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde die Prognose aufgrund der zum 1. Juli 2026 beginnenden Konsolidierung der HCSS-Akquisition entsprechend erweitert.
"Das erste Halbjahr 2026 war für die Nemetschek Group von einer anhaltend sehr starken operativen Entwicklung und wichtigen strategischen Meilensteinen geprägt", sagt Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Mit dem erfolgreichen Closing der HCSS-Akquisition, der größten Übernahme in unserer Unternehmensgeschichte, stärken wir unsere Position im Infrastruktur- und Tiefbausektor und erschließen uns zusätzliche Wachstumschancen in einem Markt, der langfristig sehr attraktiven Wachstumsperspektiven bietet. Gleichzeitig treiben wir unsere KI-Strategie konsequent voran: Mit der erfolgreichen Markteinführung unserer agentenbasierten KI-Suite Bluebeam Max und dem weiteren Ausbau gruppenweiter KI-Lösungen setzen wir neue Maßstäbe bei der Integration von KI in unseren Industrien. Die Kombination aus starkem organischem Wachstum, strategischen Investitionen und einer klaren KI-Strategie bildet eine hervorragende Grundlage für nachhaltig hohes und profitables Wachstum und damit langfristige Wertschöpfung für unsere Kunden, Partner und Aktionäre."
Wesentliche Konzern-Kennzahlen im Q2 und 1. Halbjahr 2026
Strategische Highlights
Im ersten Halbjahr 2026 hat die Nemetschek Group wichtige strategische Meilensteine erreicht und ihre Wachstumsstrategie weiterhin konsequent vorangetrieben.
Entwicklung der Segmente im 2. Quartal und 1. Halbjahr 2026 (siehe Tabelle)
Ausblick auf Gesamtjahr 2026
Nach dem erfolgreichen 1. Halbjahr bekräftigt der Vorstand die bisherigen Ziele für das organische Geschäft, d. h. ohne den Zukauf von HCSS. Er erwartet unverändert ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 14% bis 15% sowie eine EBITDA-Marge zwischen 32% und 33%. Ohne die akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen hätte sich die EBITDA-Marge am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite bewegt.
Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen zusätzlichen währungsbereinigten Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von rund 600 Basispunkten (inklusive der PPA-Effekte). Unter Berücksichtigung der akquisitionsbedingten Einmalaufwendungen und daher ausgehend vom Mittelpunkt der prognostizierten EBITDA-Marge von 32% bis 33% wird infolge der HCSS-Akquisition eine Verwässerung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte erwartet. Dies ist im Wesentlichen auf die erwarteten Effekte aus der Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation - PPA) für HCSS sowie auf laufende Integrationskosten und wiederkehrende Aufwendungen für ein neu geschaffenes aktienbasiertes Vergütungsprogramm zurückzuführen. Dieses ist darauf ausgerichtet, die Wertsteigerung im Segment Build in den kommenden Jahren noch weiter zu stärken und voranzutreiben.
Der erwartete Beitrag der HCSS-Akquisition auf Umsatz und EBITDA spiegelt dabei noch nicht das volle Potenzial der Akquisition wider. Die Aussagen zu den erwarteten Auswirkungen der HCSS-Akquisition auf das Geschäftsjahr 2026 stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Kaufpreisallokation (PPA), der im Laufe dieses Jahres erwartet wird. Die PPA wird über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfasst, mit dem Großteil der Effekte in den ersten sechs Monaten nach Closing. Nach vorläufigen Schätzungen wird erwartet, dass die Kaufpreisallokation (PPA) den Umsatz von HCSS im zweiten Halbjahr 2026 um einen Betrag im mittleren bis hohen Zwanzig-Millionen-Euro-Bereich reduziert, mit einem entsprechenden Effekt auf das EBITDA.
Alle Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die globalen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich ausweitet noch über einen längeren Zeitraum anhält.
Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q2-26)
Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q2-26)
Kennzahlen im Halbjahresüberblick (H1-26)
Kennzahlen Segmente im Halbjahresüberblick (H1-26)
Über die Nemetschek Group
Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen im Bereich Construction AI, der die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln - über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 1963 von Professor Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.500 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.
Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.
www.nemetschek.ai
30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Internet:
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|WKN:
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|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
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|529900R0S2IX1S358J38
|EQS News ID:
|2373862
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