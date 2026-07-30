Syensqo SA: Syensqo second quarter 2026 results

Press release Communiqué de presse

Syensqo second quarter 2026 results

5% year-on-year organic sales growth, led by Materials; Return to year-on-year organic sales growth in Specialty Polymers; Gross margin increased to 34%, underlying EBITDA of €311 million increased 24% sequentially; Updated full year underlying EBITDA outlook

Brussels, July 30, 2026, 7.00am CET

Q2 2026 Highlights

Net sales of €1.55 billion driven by 5% year-on-year volume growth, led by Materials, with stable pricing. Composite Materials delivered 18% year-on-year growth with Specialty Polymers returning to growth. On a sequential basis, net sales increased 11%, primarily driven by Specialty Polymers;

of €1.55 billion driven by 5% year-on-year volume growth, led by Materials, with stable pricing. Composite Materials delivered 18% year-on-year growth with Specialty Polymers returning to growth. On a sequential basis, net sales increased 11%, primarily driven by Specialty Polymers; Gross profit of €528 million increased 7% year-on-year, primarily driven by Materials, resulting in a gross margin of 34.0%, up 100 basis points with year-on-year margin expansion in both Materials and Performance & Care;

of €528 million increased 7% year-on-year, primarily driven by Materials, resulting in a of 34.0%, up 100 basis points with year-on-year margin expansion in both Materials and Performance & Care; Underlying EBITDA of €311 million decreased 6% organically year-on-year, including higher variable compensation accruals, resulting in an underlying EBITDA margin of 20.0%. On a sequential basis, underlying EBITDA increased by 24%, primarily driven by Materials, with approximately 210 basis points of underlying EBITDA margin expansion;

of €311 million decreased 6% organically year-on-year, including higher variable compensation accruals, resulting in an of 20.0%. On a sequential basis, underlying EBITDA increased by 24%, primarily driven by Materials, with approximately 210 basis points of underlying EBITDA margin expansion; Underlying profit attributable to Syensqo shareholders of €106 million;

of €106 million; Operating cash flow of €131 million increased significantly year-on-year driven by the absence of separation costs as well as the positive impact of working capital;

of €131 million increased significantly year-on-year driven by the absence of separation costs as well as the positive impact of working capital; Capital expenditures 1 of €95 million decreased 16% year-on-year;

of €95 million decreased 16% year-on-year; Strategicreview of the Performance & Care segment announced in May 2026





Underlying (€ million) Q2 2026 Q2 2025 Q1 2026 YoY change YoY organic QoQ change H1 2026 H1 2025 YoY change YoY organic Net sales 1,554 1,494 1,399 4.0% 4.7% 11.1% 2,953 3,006 -1.7% 1.6% Gross profit 528 493 444 7.1% - 19.0% 972 988 -1.7% - Gross profit margin 34.0% 33.0% 31.7% 100 bps - 230 bps 32.9% 32.9% 0 bps - Underlying EBITDA 311 331 251 -6.1% -6.2% 23.8% 562 632 -11.1% -9.4% Underlying EBITDA margin 20.0% 22.1% 17.9% -220 bps -230 bps 210 bps 19.0% 21.0% -200 bps -230 bps Operating cash flow 131 20 82 n.a. - 60.4% 213 195 8.9% - ROCE (LTM) 5.5% 6.9% 5.8% -140 bps - -30 bps 5.5% 6.9% -140 bps -

1 Including Capex for the new ERP Implementation

Mike Radossich, CEO

"The second quarter of the year saw Syensqo reach an important milestone, with a return to year on year volume and sales growth in a dynamic macroeconomic environment. Led by Materials, we delivered high teens growth in Composite Materials. In addition, Specialty Polymers returned to growth, supported by improved momentum in semiconductors, as well as our ongoing actions to support longer-term performance.

Based on our first half performance as well as stronger expected volume growth, particularly in Materials, we are more confident in our full year underlying EBITDA outlook and have updated our outlook to at least € 1.1 billion.

Aligned with our strategic intention to become a pure play specialty materials and advanced technologies company, we launched a review of the Performance & Care segment, as announced in May, and have since appointed advisors with an emphasis on maximizing long-term value for our shareholders."

2026 Outlook

Taking into account current visibility and the uncertain geopolitical environment, we continue to expect a gradual recovery in year-on-year volumes, which is expected to drive stronger growth for the balance of the year.

Supported by our performance in the first half of the year and an improved order book, most notably in the Materials segment, we now expect low to mid-single digit volume growth on a full year basis.

Our full year 2026 outlook2 is now as follows:

Underlying EBITDA of at least €1.1 billion (updated from prior outlook of "approximately €1.1 billion")

of (updated from prior outlook of "approximately €1.1 billion") Operating cash flow of approximately €700 million (unchanged)

of (unchanged) Capital expenditures3 of approximately €450 million (unchanged)





2 Assumes EUR/US$ @ 1.20

3 Including Capex for the new ERP Implementation

More detailed information on the second quarter 2026 results available on the website .

Safe harbor

This press release may contain forward-looking information. Forward-looking statements describe expectations, plans, strategies, goals, future events or intentions. The achievement of forward-looking statements contained in this press release is subject to risks and uncertainties relating to a number of factors, including general economic factors, interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations, changing market conditions, product competition, the nature of product development, impact of acquisitions and divestitures, restructurings, products withdrawals, regulatory approval processes, all-in scenario of R&I projects and other unusual items. Consequently, actual results or future events may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Should known or unknown risks or uncertainties materialize, or should our assumptions prove inaccurate, actual results could vary materially from those anticipated. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

About Syensqo

Syensqo is a science company developing groundbreaking solutions that enhance the way we live, work, travel and play. Inspired by the scientific councils which Ernest Solvay initiated in 1911, we bring great minds together to push the limits of science and innovation for the benefit of our customers, with a diverse, global team of approximately 13,000 associates in 30 countries.

Our solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and health care applications. Our innovation power enables us to deliver on the ambition of a circular economy and explore breakthrough technologies that advance humanity.

Learn more at www.syensqo.com.

Résultats du deuxième trimestre 2026 de Syensqo

Croissance organique du chiffre d'affaires de 5% sur un an, portée par Materials; Retour à une croissance organique du chiffre d'affaires sur un an dans Specialty Polymers; Marge brute en hausse à 34%, EBITDA sous-jacent de € 311 millions en hausse de 24% sequentiellement; Perspectives 2026 mises à jour pour l'EBITDA sous-jacent

Bruxelles, 30 juillet 2026, 7.00 CET

Faits marquants T2 2026

Chiffre d'affaires net de € 1,55?milliard, porté par une croissance organique des volumes de 5% d'une année sur l'autre, principalement dans Materials, dans un contexte de stabilité des prix. Composite Materials a enregistré une croissance de 18?% en glissement annuel avec un retour à la croissance de Specialty Polymers. Sur une base séquentielle, le chiffre d'affaires net progresse de 11?%, essentiellement tiré par Specialty Polymers ;

de € 1,55?milliard, porté par une croissance organique des volumes de 5% d'une année sur l'autre, principalement dans Materials, dans un contexte de stabilité des prix. Composite Materials a enregistré une croissance de 18?% en glissement annuel avec un retour à la croissance de Specialty Polymers. Sur une base séquentielle, le chiffre d'affaires net progresse de 11?%, essentiellement tiré par Specialty Polymers ; Marge brute de € 528?millions, en hausse de 7% d'une année sur l'autre, principalement grâce à Materials, se traduisant par une marge brute de 34,0%, en amélioration de 100?points de base, avec une expansion de marge sur un an dans Materials et Performance & Care ;

de € 528?millions, en hausse de 7% d'une année sur l'autre, principalement grâce à Materials, se traduisant par une de 34,0%, en amélioration de 100?points de base, avec une expansion de marge sur un an dans Materials et Performance & Care ; EBITDA sous - jacent de €311?millions, en baisse organique de 6% en glissement annuel, y compris des provisions plus élevées pour la rémunération variable, se traduisant par une marge d'EBITDA sous - jacente de 20,0?%. Séquentiellement, l'EBITDA sous-jacent a augmenté de 24%, principalement tiré par Materials, avec une expansion d'environ 210?points de base de la marge d'EBITDA sous-jacente ;

de €311?millions, en baisse organique de 6% en glissement annuel, y compris des provisions plus élevées pour la rémunération variable, se traduisant par une de 20,0?%. Séquentiellement, l'EBITDA sous-jacent a augmenté de 24%, principalement tiré par Materials, avec une expansion d'environ 210?points de base de la marge d'EBITDA sous-jacente ; Le résultat net sous - jacent , attribuable aux actionnaires de Syensqo s'élève à €106?millions ;

, attribuable aux actionnaires de Syensqo s'élève à €106?millions ; Cash flow opérationnel de €131 millions, en forte hausse sur un an, tirés par l'absence de coûts de séparation ainsi que par l'impact positif du besoin en fonds de roulement;

de €131 millions, en forte hausse sur un an, tirés par l'absence de coûts de séparation ainsi que par l'impact positif du besoin en fonds de roulement; Dépenses d'investissement 1 de €95?millions, en baisse de 16% d'une année sur l'autre ;

de €95?millions, en baisse de 16% d'une année sur l'autre ; Lancement en mai 2026 de la revue stratégique du segment Performance & Care.





Sous-jacents (millions €) T2 2026 T2 2025 T1 2026 Var. annuelle Var. org. Var. séq. S1 2026 S1 2025 Var. annuelle Var. org. Chiffre d'affaires net 1.554 1.494 1.399 4,0% 4,7% 11,1% 2.953 3.006 -1,7% 1,6% Marge brute (€) 528 493 444 7,1% - 19,0% 972 988 -1,7% - Marge brute (%) 34,0% 33,0% 31,7% 100 bps - 230 bps 32,9% 32,9% 0 bps - EBITDA sous-jacent 311 331 251 -6,1% -6.2% 23,8% 562 632 -11,1% -9,4% Marge d'EBITDA sous-jacente 20,0% 22,1% 17,9% -220 bps -230 bps 210 bps 19,0% 21,0% -200 bps -230 bps Cash flow opérationnel 131 20 82 n.a. - 60,4% 213 195 8,9% - ROCE (LTM) 5,5% 6,9% 5,8% -140 bps - -30 bps 5,5% 6,9% -140 bps -

1 Y compris les investissements liés à la mise en œuvre du nouvel ERP.

Mike Radossich, CEO

« Au deuxième trimestre, Syensqo a franchi une étape importante avec le retour à une croissance des volumes et du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, dans un environnement externe dynamique. Portés par Materials, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres élevés dans Composite Materials. Par ailleurs, Specialty Polymers est revenu à la croissance, soutenu par l'amélioration du momentum dans les semi-conducteurs ainsi que par nos actions continues en faveur de la performance à long terme.

Compte tenu de notre performance du premier semestre ainsi que d'une croissance attendue plus soutenue des volumes, en particulier dans Materials, nous avons accru notre niveau de confiance dans nos perspectives d'EBITDA sous-jacent pour l'ensemble de l'année et avons mis à jour nos perspectives à au moins € 1,1?milliard.

Conformément à notre intention stratégique de devenir une entreprise pure player dans les matériaux de spécialité et les technologies avancées, nous avons lancé une revue du segment Performance & Care, comme annoncé en mai, et avons depuis mandaté des conseillers avec pour objectif de maximiser la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Perspectives 2026

En tenant compte de la visibilité actuelle et d'un environnement géopolitique incertain, nous continuons d'anticiper une reprise progressive des volumes sur un an, qui devrait soutenir une croissance plus soutenue sur le reste de l'exercice.

Portés par notre performance du premier semestre et par l'amélioration du carnet de commandes, en particulier dans le segment Materials, nous anticipons désormais une croissance des volumes se situant entre le bas et le milieu de la fourchette à un chiffre pour l'ensemble de l'année.

Nos perspectives 2 pour l'année 2026 sont désormais les suivantes?:

EBITDA sous jacent d'au moins €1,1 milliard (mise à jour par rapport à la précédente indication "d'environ €1,1 milliard")

(mise à jour par rapport à la précédente indication "d'environ €1,1 milliard") Cash flow opérationnel d'environ €700 millions (inchangé)

(inchangé) Dépenses d'investissement3 d'environ €450 millions (inchangé)





2 Supposant un taux de change EUR/US$ de 1,20

3 Y compris les dépenses d'investissement liées à la mise en œuvre du nouvel ERP

Plus d'informations sur les résultats du second trimestre 2026 sont disponibles sur le site web.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d'améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec près de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l'on retrouve dans l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité. Plus d'informations sur www.syensqo.com

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