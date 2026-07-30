Die Lage eskaliert weiter: Am Dienstag griff das US-Militär gemeinsam mit Saudi-Arabien nach eigenen Angaben Stellungen pro-iranischer Milizen im Irak an. Nach Angaben des Regionalkommandos CENTCOM richteten sich die Präzisionsschläge gegen mehrere Logistik- und Waffenlager.Die USA und Saudi-Arabien werfen einer nicht namentlich genannten Miliz vor, für mehr als 30 Drohnenangriffe in den vergangenen Tagen verantwortlich zu sein. Die Gruppe habe auf Anweisung der iranischen Revolutionsgarde gehandelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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