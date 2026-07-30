EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AMAG Austria Metall AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AMAG Austria Metall AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.amag-al4u.com/investor-relations/publikationen/2026
Sprache: Englisch
Ort: https://www.amag-al4u.com/en/publications/2026
30.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Österreich
|Internet:
|www.amag.at
|LEI Code:
|5299005VO3GJ18GL5F14
|Ende der Mitteilung
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2373412 30.07.2026 CET/CEST
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