The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2026
ISIN Name
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA08E/16
XS1629969XXX SUNRISE HLD4 17/29 REGS
US037833BXXX APPLE 16/26
US87165BAXXX SYNCHRONY FIN. 16/26
DE000DL19XXX DT.BANK MTN 21/26
XS2293750XXX ZHENRO PPTYS 21/26
USP93960AXXX TRINIDAD+TOBAGO 16/26REGS
XS2758112XXX DZ BANK IS.AA2480
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2026
ISIN Name
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA08E/16
XS1629969XXX SUNRISE HLD4 17/29 REGS
US037833BXXX APPLE 16/26
US87165BAXXX SYNCHRONY FIN. 16/26
DE000DL19XXX DT.BANK MTN 21/26
XS2293750XXX ZHENRO PPTYS 21/26
USP93960AXXX TRINIDAD+TOBAGO 16/26REGS
XS2758112XXX DZ BANK IS.AA2480
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
© 2026 Xetra Newsboard