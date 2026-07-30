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Dow Jones News
30.07.2026 07:51 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Abgaben an Börsen dominieren - Hohe Nervosität in Südkorea

DJ MÄRKTE ASIEN/Abgaben an Börsen dominieren - Hohe Nervosität in Südkorea

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten überwiegen am Donnerstag die Abgaben. In Südkorea zeigt sich der Markt nach dem Absturz der vergangenen zwei Tage extrem volatil. Wenig Anklang in Asien findet das bestätigte Leitzinsniveau der US-Notenbank. Das uneinheitliche Abstimmungsergebnis im Offenmarktausschuss und die vorsichtigen Kommentare des Vorsitzenden Kevin Warsh lassen Anleger über den Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Schritte im Unklaren. Gleichwohl reduzierten die Märkte ihre Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung. Auch die Geschäftsausweise von Meta Platforms und Microsoft liefern wenig Orientierung; Meta gaben nachbörslich in den USA um über 7 Prozent nach, Microsoft kletterten dagegen um über 7 Prozent.

In Südkorea bleibt die Verunsicherung nach dem jüngsten Absturz hoch, der Kospi pendelt zwischen Ab- und Aufschlägen und zeigt sich aktuell 1,1 Prozent tiefer - trotz starker Geschäftszahlen von Samsung Electronics. Deren Kurs steigt nach zunächst deutlich höheren Aufschlägen nun um 1 Prozent. Der Technologieriese meldete einen deutlichen Gewinnanstieg im zweiten Quartal. Die zuletzt abverkauften SK Hynix fallen um weitere 4,4 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Samsung vermögen Anleger nicht davon überzeugen, dass die rekordhohen KI-Investitionen der Technologiekonzerne tatsächlich zu höheren Gewinnen führen würden. Dies hatte die enttäuschende Marktreaktionen auf die Geschäftszahlen von SK Hynix am Mittwoch deutlich gemacht. Selbst Rekordgewinne beruhigten die Gemüter nicht. Meta warnte, dass KI-Investitionen weiterhin zu hohen Investitionsausgaben führen würden.

Der japanische Nikkei-225 steigt um 0,3 Prozent und zeigt sich ebenfalls äußerst volatil. Gewinne bei Elektronikwerten gleichen dabei Verluste von Finanztiteln aus. In China zeigen sich die Märkte uneinheitlich: Der Shanghai-Composite gibt 1,2 Prozent nach, der HSI in Hongkong stagniert, der australische S&P/ASX-200 fällt um 0,8 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.962,60  -0,8    +2,8      08:00 
Nikkei-225        61.672,99  +0,3    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.092,74  -0,5   +16,3      08:00 
Kospi (Seoul)       5.604,04  -1,1   +33,0      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.798,93  -0,0    +0,6      10:00 
Shanghai-Composite     3.784,55  -1,2    -4,6      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.669,09  -0,8   +22,0      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.137,33  +0,8   -29,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.714,61  -0,1    +2,0      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mi, 9:38 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1450  -0,1   1,1465     1,1399  -2,5 
EUR/JPY           187,22  -0,1   187,38     186,48  +1,8 
EUR/GBP           0,8578  +0,0   0,8576     0,8566  -1,6 
USD/JPY           163,48  +0,1   163,38     163,57  +4,4 
USD/KRW          1.440,10  -0,1  1.442,09    1.447,12  -0,0 
USD/CNY           6,7599  -0,1   6,7661     6,7659  -3,3 
USD/CNH           6,7613  +0,0   6,7605     6,7664  -3,1 
USD/HKD           7,8430  +0,0   7,8421     7,8427  +0,8 
AUD/USD           0,6950  -0,1   0,6954     0,6952  +4,2 
NZD/USD           0,5806  +0,2   0,5794     0,5789  +0,9 
BTC/USD          64.050,12  +0,9 63.459,12    64.384,52 -27,0 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           83,94  -0,6   -0,52      84,46 
Brent/ICE           89,80  -1,0   -0,94      90,74 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.047,49  -0,4   -17,49    4.064,98 
Silber            57,28  -0,6   -0,36      57,64 
Platin           1.592,37  -1,2   -19,63    1.612,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/apo

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July 30, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

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