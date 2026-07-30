© Foto: Dall-EMetas Quartalszahlen enttäuschen. Die Milliarden-Wette auf Künstliche Intelligenz lässt den Cashflow einbrechen und schickt die Aktie nachbörslich auf Talfahrt.Die Quartalszahlen von Meta sorgten für einen kräftigen Kursrückgang der Aktie. Im nachbörslichen Handel verlor diese 7,45 Prozent auf 542 US-Dollar, nachdem der Konzern einen dramatischen Einbruch beim freien Cashflow sowie einen enttäuschenden Ergebnisausblick veröffentlicht hatte. Zwar konnte Meta beim Umsatz stark wachsen, doch die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz überschatten die operative Entwicklung zunehmend. Freier Cashflow bricht um 91 Prozent ein Der freie Cashflow des Unternehmens fiel im zweiten Quartal …
Enthaltene Werte: US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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