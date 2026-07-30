Lam Research hat geliefert. Der Halbleiter-Ausrüster legte starke Zahlen vor und überzeugte vor allem mit einem deutlich besseren Ausblick als erwartet. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem kräftigen Kurssprung.• Lam Research profitiert vom KI-getriebenen Ausbau der Chipindustrie.• Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen.• Der Ausblick auf das neue Quartal fiel deutlich stärker aus als erwartet.Lam Research liefert Spezialanlagen für Ätz- und Beschichtungsprozesse in der Halbleiterfertigung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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