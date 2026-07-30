ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 30
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/07/29
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQXXX
|USD
|16041111.0000
|3.8784
|2026/07/29
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZXXX
|USD
|12026581.0000
|10.4084
|2026/07/29
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRXXX
|USD
|18341864.0000
|6.1714
|2026/07/29
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPXXX
|USD
|386771.0000
|6.5701
|2026/07/29
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7FXXX
|USD
|1252282.0000
|6.2855
|2026/07/29
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVXXX
|USD
|13895257.0000
|6.289
|2026/07/29
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3DXXX
|USD
|33501254.0000
|7.806
|2026/07/29
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A51XXX
|USD
|29970312.0000
|9.785
|2026/07/29
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XXX
|USD
|11290802.0000
|6.9887
|2026/07/29
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7XXX
|USD
|9068615.0000
|4.9323
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