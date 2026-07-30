FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRASKEM NLDS17/28 REGS USN15516AXXX
BRAS.NL FIN. 24/34 144A US10554TAXXX
BRAS.NL FIN. 23/31 144A US10554TAXXX
BRAS.NL FIN. 23/33 144A US10554TAXXX
BRAS.NL FIN. 23/31 REGS USN15516AXXX
BRASKEM NLDS 20/81 FLR USN15516AXXX
BRASKEM NLDS 19/50 REGS USN15516AXXX
BRASKEM NLDS 19/30 REGS USN15516AXXX
BRASKEM AMERICA FIN.11/41 USU1065PAXXX
BRAS.NL FIN. 24/34 REGS USN15516AXXX
AB/FROM ONWARDS 30.07.2026
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRASKEM NLDS17/28 REGS USN15516AXXX
BRAS.NL FIN. 24/34 144A US10554TAXXX
BRAS.NL FIN. 23/31 144A US10554TAXXX
BRAS.NL FIN. 23/33 144A US10554TAXXX
BRAS.NL FIN. 23/31 REGS USN15516AXXX
BRASKEM NLDS 20/81 FLR USN15516AXXX
BRASKEM NLDS 19/50 REGS USN15516AXXX
BRASKEM NLDS 19/30 REGS USN15516AXXX
BRASKEM AMERICA FIN.11/41 USU1065PAXXX
BRAS.NL FIN. 24/34 REGS USN15516AXXX
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