Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 30
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|29/07/2026
|BPDU
|IE00060Z4XXX
|130700000.00
|1624076305.88
|12.426
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|29/07/2026
|BPDG
|IE00060Z4XXX
|130700000.00
|1624076305.88
|9.3509
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|29/07/2026
|BPGU
|IE000ASNLXXX
|195400000.00
|2469195301.66
|12.6366
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|29/07/2026
|BPGG
|IE000ASNLXXX
|195400000.00
|2469195301.66
|9.5094
|GBP
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