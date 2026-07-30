Hamburg/Berlin (ots) -Die Kontrast Personalberatung GmbH hat für mehrere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen der Leibniz- und Helmholtz-Gemeinschaft Executive-Search-Projekte erfolgreich zur Besetzung geführt. Innerhalb der Ausschreibungsfristen legte das spezialisierte Headhunter-Team passgenaue Shortlists mit geprüften und konkret wechselbereiten Kandidat:innen vor.Die Search Mandate zeigen die Bandbreite des Personalbedarfs moderner Forschungsträger. Gesucht wurden eine Gruppenleitung Personalgrundsatz und HR Governance mit arbeitsrechtlicher Expertise, eine Leitung Finanzen für Haushaltssteuerung, Controlling sowie Drittmittel- und Zuwendungsmanagement und eine Referent Wissenschaftsmanagement und Forschungssteuerung zwischen Institutsleitung und Forschungsprojekten.Managementkompetenz für die ForschungslandschaftAlle drei Suchaufträge verlangten deutlich mehr als den Abgleich von Lebensläufen. Entscheidend waren Kenntnisse öffentlich finanzierter Forschungsorganisationen, institutioneller Governance, komplexer Förderlogiken sowie der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen, administrativen und externen Stakeholdern.Kontrast setzte dafür auf ein fest angestelltes, interdisziplinäres Executive-Search-Team. Recruitment Consultants und Eignungsdiagnostiker arbeiteten parallel an Zielpersonenrecherche, Direktansprache, Bewerbungsprüfungen und strukturierter Vorauswahl. Ein aktiv gepflegter Kandidatenpool ergänzte die systematische Marktrecherche. Geprüft wurden neben Qualifikation und Berufserfahrung auch Führungskompetenz, Motivation, Verfügbarkeit und vorvertragliche Rahmenbedingungen."Forschungseinrichtungen benötigen im Management Persönlichkeiten, die wissenschaftliche Exzellenz durch rechtssichere, wirtschaftliche und professionell gesteuerte Strukturen absichern", erklärt Dipl.-Kfm. Ingo Scheider, Geschäftsführer der Kontrast Personalberatung GmbH. "Dass wir für sehr unterschiedliche Managementfunktionen innerhalb enger Fristen qualifizierte Auswahlfelder liefern, ist eine Leistung des gesamten Teams."Die vorgelegten Shortlists schafften für die Auftraggeber belastbare Entscheidungsgrundlagen für die nun erfolgreichen Stellenbesetzungen.Die Kontrast Personalberatung GmbH mit Büros in Hamburg und Berlin (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter/forschung-bildung-lehre/) begleitet seit über 30 Jahren Hochschulen, Forschungsinstitute und öffentliche Träger bei der Besetzung von Fach-, Leitungs- und Managementpositionen. Das Leistungsspektrum reicht von Executive Search und Direktansprache bis zur strukturierten Vorauswahl und eignungsdiagnostischen Unterstützung.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail ingo.scheider@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6323964