Heute Abend veröffentlicht Apple seine Quartalszahlen. Der iPhone-Riese hat die Preise für sein Flaggschiff in seinem dritten Quartal stabil gehalten. Sorgt dieser Schachzug dafür, dass Apple das stärkste Wachstum in seinem dritten Quartal seit fünf Jahren präsentiert? Apple könnte im abgelaufenen Quartal erneut zeigen, wie stark die Bindung seiner Kunden ist. Während andere Smartphone-Hersteller ihre höheren Kosten an die Käufer weitergeben mussten, ließ der Konzern die Preise seiner wichtigsten Umsatzquelle weitgehend unangetastet. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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