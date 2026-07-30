DJ Aixtron steigert Auftragseingang um 80 Prozent - Ausblick bestätigt

DOW JONES--Die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich Optoelektronik hat Aixtron im zweiten Quartal einen Sprung beim Auftragseingang beschert. Der Umsatz ging zwar zurück, soll aber im dritten Quartal kräftig anziehen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie.

Der Auftragseingang kletterte um 81 Prozent auf 215 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 186 Millionen gerechnet.

Der Umsatz fiel um 16 Prozent auf 115 Millionen Euro. Aixtron selbst hatte für das zweite Quartal einen Umsatz von 100 bis 120 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Das EBIT betrug 14,7 Millionen Euro, ein Minus von 38 Prozent zum Vorjahr. Die entsprechende Marge verringerte sich um 4 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Die Analysten hatten rund 12 Prozent prognostiziert.

Für 2026 rechnet Aixtron mit einem Umsatz von rund 560 Millionen Euro, wobei eine Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Die Bruttomarge wird bei 42 Prozent gesehen. Bei der EBIT-Marge stellt der Konzern 17 bis 20 Prozent in Aussicht.

Im laufenden dritten Quartal soll der Umsatz 180 Millionen Euro erreichen, mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen Euro nach oben oder unten.

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July 30, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

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