Olten (ots) -Pierre Derivaz wird ab 1. August 2026 neuer Geschäftsführer bei Angestellte Schweiz. Stefan Studer geht planmässig Ende Oktober 2026 in Pension.Nach 18 Jahren an der Spitze von Angestellte Schweiz geht Stefan Studer diesen Herbst in Pension. Seine Nachfolge ist geregelt: Pierre Derivaz übernimmt die Geschäftsführung. Der 37-jährige Rechtsanwalt aus dem Wallis bringt fundierte Expertise mit und ist bereits seit 2017 bei Angestellte Schweiz tätig.Kontinuität und Aufbruch: Pierre DerivazPierre Derivaz blickt auf eine umfangreiche Erfahrung in der Sozialpartnerschaft zurück. Er hat in Genf, Wien und Basel internationale Beziehungen und Jura studiert und das Anwaltspatent im Kanton Bern erworben. Pierre Derivaz kennt den Verband weit über die Rechtsberatung hinaus: Er steht im regelmässigen Austausch mit der Wirtschaft und hat sich immer wieder zu Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit oder der mentalen Gesundheit positioniert und die Sicht der Angestellten öffentlich eingebracht.Alexander Bélaz, Präsident von Angestellte Schweiz, gratuliert Pierre Derivaz: "Wir hatten ausserordentlich viele gute Bewerbungen. Pierre Derivaz hat sich durch seine Kompetenz und sein strategisches Verständnis durchgesetzt. Er kennt unseren Verband und bringt die nötige Weitsicht mit für die Herausforderungen von morgen - Künstliche Intelligenz, geopolitische Anspannungen und unsere Rolle als verlässlicher Sozialpartner."In einer Arbeitswelt, die sich spürbar verändert, suchen Arbeitnehmende vermehrt Orientierung, Unterstützung und Schutz. Gleichzeitig wachsen auch die Sorgen um Kaufkraft und Vorsorge. Pierre Derivaz sieht darin einen klaren Auftrag für einen modernen Arbeitnehmerverband. Entsprechend klar formuliert er seinen Anspruch: "Ich freue mich, meine neue Tätigkeit am 1. August aufzunehmen. Gerade in Zeiten des Umbruchs brauchen Arbeitnehmende eine Organisation, die sie in der Arbeitswelt von morgen weiterbringt. Das war immer die Stärke von Angestellte Schweiz und genau dort will ich bei der Weiterentwicklung ansetzen: nahe bei den Mitgliedern, vorausdenkend und mit Angeboten, die wirklich weiterhelfen."Über 18 Jahre Weitblick: Der Verband dankt Stefan StuderGleichzeitig bedankt sich der Vorstand bei Stefan Studer für seine langjährige Tätigkeit als Geschäftsführer von Angestellte Schweiz. Er hat den Verband über 18 Jahre lang mit Umsicht, Innovation und viel persönlichem Engagement von einer klassischen Arbeitnehmerorganisation zu einem modernen, agilen und verlässlichen Kompetenzzentrum geformt. Er erkannte früh, welche Themen die Arbeitswelt von morgen prägen würden, und sorgte dafür, dass Künstliche Intelligenz, flexible Arbeitsformen und Nachhaltigkeit zu festen Bestandteilen der Strategie, der Dienstleistungen, der Prozesse und der Kultur des Verbands wurden."Ein Verband entwickelt sich nicht von selbst - er braucht Menschen mit Weitblick, Mut und Ausdauer. Stefan Studer hat diese Eigenschaften über viele Jahre eindrücklich verkörpert. Mit grossem Engagement und einem feinen Gespür für die Herausforderungen der Arbeitswelt hat er Angestellte Schweiz nachhaltig geprägt und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Dafür gebührt ihm mein aufrichtiger Dank. Für den neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihm von Herzen alles Gute", sagt Alexander Bélaz.Über Angestellte SchweizDie Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz vertritt die Interessen der Arbeitnehmenden in der Politik und in den Unternehmen. Sie ist seit über 100 Jahren die Stimme der Angestellten aus dem Mittelstand. Der Verband setzt sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein. Er arbeitet sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Seinen Mitgliedern bietet er ein umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an: Sie profitieren von Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen für das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.Mehr auf: angestellte.chKontakt:Alexander BélazPräsident Angestellte Schweizalexander.belaz@angestellte.ch, +41 79 597 73 53Pierre DerivazGeschäftsführer Angestellte Schweizpierre.derivaz@angestellte.ch, +41 44 360 11 52Tanja TannebergerKommunikation Angestellte Schweiz (Deutsch)tanja.tanneberger@angestellte.ch +41 44 360 11 21Laure FaselKommunikation Angestellte Schweiz (Französisch)laure.fasel@angestellte.ch, +41 44 360 11 28Original-Content von: Angestellte Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006251/100941463