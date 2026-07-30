Die US-Notenbank hat gestern zwar den Leitzins unverändert gelassen, zugleich aber darauf hingewiesen, dass sie die Preisentwicklung weiterhin kritisch beobachten wird und in den gestiegenen Energiepreisen Inflationsrisken sieht. Auch das Abstimmungsverhältnis von 9 zu 3 gegen eine Zinserhöhung lässt aufhorchen. Damit ist das Thema einer restriktiveren geldpolitischen Gangart der Fed in den kommenden Monaten nicht vom Tisch.

Zudem gab es Quartalszahlen von Meta und Microsoft, die nicht unterschiedlicher hätten ausfallen können. Bei der Facebook-Mutter drücken die hohen Kosten und Ausgaben auf das Gesamtergebnis. Der Konzern drängt sich mit aller Macht in die KI-Welt und scheut dabei keine Kosten. Das stößt den Investoren sauer auf. Bei Microsoft fallen die Cloud-Aktivitäten besonders positiv auf und sorgen für Erleichterung bei den verunsicherten Anlegern. Ähnlich wie bei SAP waren die Investoren dem Softwarekonzern gegenüber in den vergangenen Wochen zu pessimistisch eingestellt.

Im asiatischen Handel zeigen die Aktienmärkte daraufhin erste Anzeichen einer Stabilisierung. Auch die sehr guten Quartalszahlen von Samsung Electronics stützen den Handel in Südkorea und Japan. In Deutschland sorgen die Zahlen von Airbus für Aufsehen und zugleich für Gewinnmitnahmen in der Aktie. Das Ergebnis fällt gut aus, kann aber nicht nachhaltig überzeugen. Die Aktien des Flugzeugbauers wurden allerdings bereits im Vorfeld mit Vorschusslorbeeren bedacht.

Der heutige Handelstag hat es in sich. Neben der Leitzinsentscheidung der Bank of England stehen zahlreiche makroökonomische Daten auf der Agenda. Die Investoren erwarten das Wirtschaftswachstum in der Eurozone, die deutschen Verbraucherpreise und die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zudem werden der PCE-Kerndeflator und das US-BIP veröffentlicht. Abgerundet wird das Zahlenkonvolut durch Quartalszahlen von Apple und Amazon nach Handelsschluss in New York. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 100 und 25 500 Punkten bewegen.

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