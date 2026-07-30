DJ Adidas erhöht Umsatzziel nach deutlichem Wachstum im 2Q

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas hat nach zweistelligem Umsatzwachstum im zweiten Quartal den Umsatzausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben. Im Gesamtjahr peilt Adidas nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg zwischen 9 und 10 Prozent an anstatt im hohen einstelligen Prozentbereich, was etwa 9 Prozent entsprach. Der operative Gewinn soll weiter auf rund 2,3 Milliarden Euro steigen von 2,06 Milliarden im Vorjahr.

Im Quartal profitierte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller, der im DAX notiert ist, auch von einem Nachfrageschub nach Fußball-WM-bezogenen Produkten. Bis auf Europa wuchs der Umsatz in allen Regionen weltweit zweistellig, in China um 15 Prozent, in Nordamerika um 17 Prozent.

"Das Geschäft im Quartal war auch unglaublich stark: 14 Prozent Wachstum in diesem volatilen Umfeld und ein Betriebsergebnis von 574 Millionen Euro, obwohl wir 212 Millionen Euro mehr für Marketing ausgegeben haben", sagte CEO Björn Gulden.

Im Zeitraum April bis Juni steigerte Adidas den Umsatz währungsbereinigt um 14 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro. Dies war deutlich besser als die im Konsens erwarteten 6,63 Milliarden Euro.

Der operative Gewinn (Betriebsgewinn) stieg um 5 Prozent auf 574 Millionen Euro, war allerdings schlechter als die Konsenserwartung von 623 Millionen. Die EBIT-Marge verschlechterte sich auf 8,5 Prozent von 9,2 Prozent, sie war bei 9,5 Prozent erwartet worden.

Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 398 Millionen Euro verglichen mit 375 Millionen im Vorjahr und einer Konsenserwartung von 430 Millionen. Je Aktie betrug der Gewinn 2,10 Euro nach 2,03 Euro, die Konsenserwartung hatte bei 2,40 Euro gelegen.

Der Ausblick berücksichtigt nicht mögliche US-Zollerstattungen, die sich im Gesamtjahr auf 250 bis 300 Millionen US-Dollar belaufen könnten.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.