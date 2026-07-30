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Cherry SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 - Operative Profitabilität weiter gesteigert



30.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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Cherry SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 - Operative Profitabilität weiter gesteigert

München, 30. Juli 2026 - Die Cherry SE hat heute ihre vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt gegeben. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Konzern einen vorläufigen Umsatz von 40,0 Mio. Euro (H1 2025: 45,5 Mio. Euro ohne die Umsätze des im Mai 2025 veräußerten Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten "Active Key"; berichtet: 46,0 Mio. Euro). Auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Sondereffekte im Vorjahr) stieg der Konzernumsatz um rund 3 % (H1 2025 vergleichbar: 39,0 Mio. Euro). Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte die Cherry SE die operative Profitabilität im Gesamtkonzern steigern: Das bereinigte Konzern-EBITDA verbesserte sich auf -4,0 Mio. Euro (H1 2025: -10,2 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Erlöse aus dem Verkauf des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten "Active Key"; berichtet: - 2,3 Mio. Euro), was einer bereinigten EBITDA-Marge von -10,0 % entspricht (H1 2025: - 22,4 %). Im Zuge des fortgeschrittenen M&A-Prozesses für das Segment Digital Health & Solutions (DH&S) wird dieser Geschäftsbereich im Halbjahresabschluss als nicht fortgeführte Aktivität (Discontinued Operations / DiscOps) bilanziert. Um Transparenz über die finanziellen Entwicklungen zu gewährleisten, stellt CHERRY die Gesamtkennzahlen der Gruppe inklusive der DiscOps-Überleitung voran: (in Mio. EUR) H1 2025 H1 2026 Umsatz 38,94 31,12 Bruttogewinn I Marge 37% 43% Betriebskosten -20,97 -17,31 EBIT -15,27 -9,12 EBITDA -11,30 -8,37 Bereinigtes EBITDA -10,30 -6,51 EBIT aus DH&S -3,70 2,26 EBITDA aus DH&S 0,01 2,26 Bereinigtes EBITDA aus DH&S 0,13 2,49 EBIT gesamt -18,97 -6,86 EBITDA gesamt -11,29 -6,11 Bereinigtes EBITDA gesamt -10,17 -4,02 Working Capital 45,14 25,29 Liquide Mittel 7,86 4,34



Die Steigerung des Gesamtergebnisses beruht maßgeblich auf einer Margenausweitung in allen Segmenten sowie einer strengen Kostenkontrolle: Die Einsparungen bei den operativen Aufwendungen (OPEX) und die Reduzierung der Herstellungskosten summierten sich auf insgesamt rund 10,0 Mio. Euro. Die operativen Aufwendungen im fortgeführten Geschäft sanken auf -17,3 Mio. Euro (H1 2025: -20,9 Mio. Euro). Das bereinigte EBIT verbesserte sich auf - 5,8 Mio. Euro (H1 2025: -17,9 Mio. Euro) aufgrund konsequenter Kostenkontrolle, einer höheren Bruttomarge und geringeren Abschreibungen. Parallel dazu führte das weiterhin disziplinierte Management des Net Working Capital zu einer Verringerung der Kapitalbindung auf 25,2 Mio. Euro (30. Juni 2025: 45,1 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand lag zum 30. Juni 2026 bei 4,3 Mio. Euro (30. Juni 2025: 7,9 Mio. Euro) und wird durch den Bruttoemissionserlös der im Juli vollzogenen Bezugsrechtskapitalerhöhung von rund 10,1 Mio. Euro im zweiten Halbjahr weiter gestärkt. Mit dem Transformationsprogramm "Project Blossom" und dem laufenden Verkaufsprozess für DH&S hat der Vorstand die Grundlagen geschaffen, um das auf Peripheriegeräte fokussierte Kerngeschäft ab 2027 in die operative Profitabilität zurückzuführen (Peripherals Break-Even ab ca. 85 Mio. Euro Umsatz und ca. 44 % Bruttomarge).

Übersicht Segmente (in Mio. EUR) DH&S GOP Components H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026 H1 2025 H1 2026 Umsatz 6,525 8,876 36,485 29,629 4,313 2,150 Bruttomarge 1 58,3% 59,8% 34,8% 40,9% 49,7% 65,3% Bruttomarge 2 42,5% 49,1% 24,6% 28,3% -52,3% 1,2% Betriebskosten -6,435 -2,102 -6,793 -5,470 -2,566 -0,372 Bereinigtes EBITDA 0,130 2,488 3,173 4,754 -3,210 -0,730



Digital Health & Solutions Das Segment DH&S verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von rund 37 % auf 8,9 Mio. Euro (H1 2025 vergleichbar: 6,3 Mio. Euro; berichtet: 6,5 Mio. Euro), getrieben durch die TI-Anbindung von Pflegeeinrichtungen sowie den Austausch von E-Health-Altgeräten (Umsatz Q1: 5,2 Mio. Euro; Q2: 3,7 Mio. Euro). Ein striktes Kostenmanagement führte zu niedrigeren OPEX und einer höheren Deckungsbeitragsmarge (GM2), was zu einer Verbesserung des bereinigten EBITDA auf 2,5 Mio. Euro führte (bereinigtes EBITDA H1 2025: 0,13 Mio. Euro). Der M&A-Prozess zur Veräußerung des Segments schreitet weiter voran, um Verbindlichkeiten zurückzuführen und Mittel für das Kerngeschäft freizusetzen. Gaming & Office Peripherals Im Segment Gaming & Office Peripherals lag der Umsatz bei 29,6 Mio. Euro (H1 2025 berichtet: 36,5 Mio. Euro). Auf vergleichbarer Basis - bereinigt um den einmaligen Argand-Lagerkauf von 6,0 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025 sowie FX-Effekte von 0,5 Mio. Euro - entwickelte sich das Kerngeschäft mit einem leichten Rückgang von nur 3 % (H1 2025 vergleichbar: 30,6 Mio. Euro) trotz des schwierigen Marktumfelds robust. CHERRY verzichtete bewusst auf stark rabattierte Verkaufsaktionen, um die Margenqualität nachhaltig zu sichern. Die Bruttomarge stieg auf 40,9 % (H1 2025: 34,8 %). Durch Kostenkontrolle und eine reduzierte Kostenbasis im Vertrieb erzielte das Segment ein positives bereinigtes EBITDA von 4,8 Mio. Euro (H1 2025: 3,2 Mio. Euro). Components Das Segment Components verzeichnete einen volumenbedingten Umsatzrückgang auf 1,5 Mio. Euro (H1 2025 vergleichbar: 2,1 Mio. Euro; berichtet: 2,5 Mio. Euro). CHERRY steuert dieses Segment gezielt nach Margenqualität statt nach Volumen. Durch den optimierten Produktmix stieg die Bruttomarge auf 65,3 % (H1 2025: 49,7 %) und das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf -0,7 Mio. Euro (H1 2025: -3,2 Mio. Euro). Rogier Volmer, CEO der Cherry SE: "Mit dem Transformationsprojekt Blossom und der erfolgreichen Bezugsrechtskapitalerhöhung im Juli haben wir im ersten Halbjahr entscheidende Meilensteine gesetzt. Unsere strikte Kostendisziplin zeigt klare Wirkung in der operativen Ergebnisentwicklung. Gleichzeitig muss unsere Kostenbasis auch bei niedrigeren Umsätzen tragen, daran arbeiten wir im zweiten Halbjahr konsequent weiter. Darüber hinaus richten wir den Fokus klar auf Cash-Generierung und die Verbesserung von Working Capital." Sämtliche Kennzahlen für das erste Halbjahr 2026 sind vorläufig und ungeprüft, da die Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 noch nicht abgeschlossen ist. Der Halbjahresbericht 2026 kann daher nicht wie vorgesehen am 13. August 2026 veröffentlicht werden. Der neue Veröffentlichungstermin wird unverzüglich bekannt gegeben, sobald er feststeht.

Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRXXX] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

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