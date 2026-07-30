Köln/Frankfurt (ots) -DERTOUR und Meiers Weltreisen richten ihre Winterprogramme 2026/27 am Wunsch nach mehr Flexibilität, individuelleren Reiseformen und besonderen Urlaubserlebnissen ausDie Winterprogramme 2026/27 von DERTOUR und Meiers Weltreisen greifen zentrale Reisetrends auf, die sich im Travel Trend Report[1] der DERTOUR Group gezeigt haben: Reisende wünschen sich mehr Flexibilität, individuelle Reiseformen und besondere Erlebnisse. Entsprechend legen DERTOUR und Meiers Weltreisen beim Ausbau ihres Angebots Schwerpunkte auf Rundreisen mit mehr Freiraum, Mietwagen- und Camperangebote, Wellness-, Genuss- und Naturerlebnisse sowie ausgewählte Fernreiseangebote. Darüber hinaus erweitern die Veranstalter ihr Angebot in den klassischen Wintersonnenzielen rund um das Mittelmeer und am Roten Meer. Solo Travel hat sich als relevantes Segment etabliert, wie das Reisebarometer[2] zum Winter 2025/26 gezeigt hat. DERTOUR und Meiers Weltreisen ergänzen ihr Portfolio daher um neue zielgruppenspezifische Angebote.Allein reisen, gemeinsam erleben: neue Angebote für Solo TravellerSolo Travel hat sich als relevantes Nachfragesegment etabliert. DERTOUR und Meiers Weltreisen bauen ihr Angebot für Alleinreisende deshalb weiter aus.Neu im Programm sind 16 Rundreisen speziell für Solo Traveller, darunter Solo-Erlebnisreisen in Marokko, Südafrika und auf Bali sowie eine Solo-Wanderreise im Oman. Ergänzt wird das Angebot durch 55 "Solo-friendly"-Programme weltweit. Sie zeichnen sich durch faire Konditionen, geringere Einzelzimmerzuschläge, die Möglichkeit eines geteilten Doppelzimmers und viele gemeinschaftliche Erlebnisse aus. Damit reagieren die Veranstalter auf den Wunsch vieler Reisender nach Gemeinschaft, ohne auf individuelle Freiheiten verzichten zu müssen.Besondere Wintererlebnisse: Polarlichter, Wellness und Genuss im FokusDie wachsende Bedeutung besonderer Urlaubserlebnisse zeigt sich im Winterprogramm vor allem im Ausbau von Natur-, Wellness- und Genussreisen. Neue Programme verbinden die Beobachtung der Nordlichter mit Winteraktivitäten, Glas-Iglus, Lodges mit Panoramafenstern oder Tierbeobachtungen.Auch Gesundheits- und Wellnessthemen prägen den Winter 2026/27. DERTOUR baut sein Longevity- und Wellnessangebot insbesondere in Portugal und Thailand aus. Während in Portugal zusätzliche Longevity-, Detox- und Wellnessangebote im Fokus stehen, werden in Thailand neue Retreats für Erholung und Regeneration ins Programm genommen.Darüber hinaus werden kulinarisch geprägte Reiseerlebnisse weiter ausgebaut. Neue Genussreisen in Mexiko, Sizilien und Südafrika verbinden kulturelle Höhepunkte mit Weinverkostungen, Kochkursen und regionalen Spezialitäten. Auch Portugal rückt mit Weinregionen, lokalen Spezialitäten und besonderen Gourmet-Erlebnissen stärker als Genussdestination in den Fokus. Besondere kulinarische Erfahrungen bieten zudem eine neue DERTOUR-Erlebnisreise in die brasilianische Amazonasregion, bei der Gäste die regionale Küche und authentische Aromen Amazoniens kennenlernen.Mehr Freiheit beim Reisen: "Go with the Flow" bei Meiers WeltreisenDer Wunsch nach mehr Flexibilität und individueller Gestaltung wächst besonders bei Rundreisen. Mit dem neuen Konzept "Go with the Flow" baut Meiers Weltreisen sein Angebot für Reisende aus, die maximale Flexibilität mit der Sicherheit einer professionell organisierten Reise verbinden möchten. Die Reisen kombinieren fest geplante Routen, Transfers und ausgewählte Hotels mit größtmöglicher Freiheit bei der Gestaltung der einzelnen Urlaubstage. Persönliche Ansprechpartner vor Ort begleiten die Gäste während der gesamten Reise. Das Konzept ist inzwischen in zahlreichen Fernreisezielen in Afrika, Asien, dem Orient und Lateinamerika verfügbar.Flexibel unterwegs mit Mietwagen und CamperAuch Mietwagen- und Camperreisen stehen für Flexibilität und individuelle Gestaltung im Winterurlaub. DERTOUR Cars & Camper baut sein internationales Angebot in beliebten Selbstfahrerzielen weiter aus. Reisende profitieren dabei von einer großen Fahrzeugauswahl sowie attraktiven Inklusivleistungen wie kostenfreien Zusatzfahrern, unbegrenzten Kilometern oder flexiblen Stornierungsmöglichkeiten. Neu im Winterprogramm sind unter anderem zusätzliche Mietwagenangebote für Reisen in Namibia sowie auf den Kanaren und La Réunion. Auch das Camper-Portfolio wird erweitert: In Australien ergänzen neue 2WD-Camper das Angebot, die für Reisen auf befestigten Straßen eine preisgünstigere Alternative zu klassischen Allrad-Campern darstellen. Alle Mietwagen- und Camperreisen lassen sich zudem flexibel mit Flügen, Hotels und Rundreisen kombinieren.So zeigt sich der Programmausbau in den ZielgebietenWie sich die Ausrichtung an mehr Freiraum, individuelleren Reiseformen und besonderen Urlaubserlebnissen konkret im Programm niederschlägt, zeigt der weltweite Ausbau in zahlreichen Zielgebieten. Schwerpunkte liegen in Nordeuropa, Asien, Afrika, im Orient sowie in den klassischen Wintersonnenzielen rund um das Mittelmeer und am Roten Meer.In Nordeuropa ergänzen 19 neue Rundreisen das DERTOUR-Programm, darunter zusätzliche Polarlicht-, Aktiv- und Slow-Travel-Reisen. Neue Regionen wie Arctic Lakeland, Kuusamo oder Harstad, das Tor zu den Lofoten, bieten neue Möglichkeiten, den Norden Europas zu entdecken.In Asien wächst das Programm besonders stark: DERTOUR bietet im Winter 35 neue Hotels und sechs zusätzliche Rundreisen an. Zu den Neuheiten zählen unter anderem neue Hotelangebote auf Bali, Phuket und in Khao Lak sowie die erste private Japan-Rundreise. Meiers Weltreisen nimmt 34 neue Hotels und 12 neue Rundreisen in sein Programm auf, darunter zwei Go with the Flow-Rundreisen in China und Vietnam. Darüber hinaus baut der Fernreisespezialist das Angebot auf den Philippinen aus und ergänzt hier neue Hotels, zusätzliche Inseln sowie eine neue Rundreise. Zusätzlich sind zwei Bestsellertouren in Thailand und Vietnam neu auch als dedizierte Solo-Reisen buchbar.Auch in Afrika erweitern die Veranstalter ihr Portfolio deutlich: DERTOUR nimmt 15 neue Hotels und acht neue Rundreisen ins Portfolio, Meiers Weltreisen fünf neue Hotels und 17 neue Rundreisen. Zu den DERTOUR-Neuheiten zählen Safari- und Campingreisen in Namibia und Botswana sowie familienfreundliche Lodges und Safaris in Süd- und Ostafrika. Meiers Weltreisen ergänzt sein Programm u. a. um eine Go with the Flow-Rundreise in Südafrika, eine Solo-Rundreise in Ostafrika sowie jeweils eine neue Unique Moments-Rundreise in Angola sowie auf der weit vor der südwestlichen Küste Afrikas im Südatlantik gelegenen Insel St. Helena. Darüber hinaus bauen beide Veranstalter ihr Hotelangebot in Ostafrika, insbesondere auf Sansibar, sowie in Südafrika weiter aus.Im Orient ergänzen 23 neue Hotels, sechs neue Rundreisen und fünf zusätzliche Ausflüge ergänzen das Programm.In den klassischen Wintersonnenzielen rund um das Mittelmeer und am Roten Meer wird das Angebot ebenfalls weiter ausgebaut. Auf den Kanaren ergänzen 14 neue Hotels das DERTOUR-Programm, in Portugal kommen neun weitere Häuser hinzu. Auch in Ägypten, der Türkei, Tunesien und Marokko wird das Portfolio erweitert. Zudem baut die DERTOUR Group ihr Portfolio eigener Hotelmarken weiter aus. Zu den wichtigsten Neuheiten zählen das Sentido Acel Beach Resort in Ägypten, das zum Winter 2026/27 eröffnet, sowie das ananea Kleopatra in Alanya in der Türkei und das ananea Castelo Suites Algarve in Portugal, die im Winter 2026/27 ihre erste vollständige Wintersaison absolvieren.Bildmaterial unter: Polarlichter (https://bildarchiv.dertour.com/overview/1099456988/download)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertour.com/overview)finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Polarlichter zählen zu den besonderen Wintererlebnissen, die im Winterprogramm 2026/27 stärker in den Fokus rücken.Hintergrund:Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die Marke Travelix Last Minute ergänzt das Portfolio um Kurzfristreisen. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 16.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.[1] DERTOUR-Travel-Trend-Report-2026-DE; DERTOUR-Travel-Trend-Report-No2-2026-DE[2] Fokus-Ausgabe "Solo Travel" des DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26:www.dertour-group.com/dertour-reisebarometer-winter-2025-26-im-fokus-solo-travelPressekontakt:Unternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6323983