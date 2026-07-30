Das Personalkarussell dreht sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Jeder ist beleidigt und keiner feiert den Kanzler. Meine Gedanken zu einer Regierungspartei CDU, die sich selbst zerlegt - und ein erster Ausblick auf Silvester.Sie leiten hier keine Firma, sondern eine Partei!" Was für eine Ansage! "Sie haben offenbar keine Ahnung, was Sie hier tun und wo Sie sich befinden!" - so lautet eine mögliche Übersetzung. Empfänger dieser Botschaft war kein Geringerer als Friedrich Merz, Bundeskanzler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär