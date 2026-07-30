© Foto: Mark Lennihan/AP/dpaRobinhood legt Quartalszahlen vor und erzielt dank Prognosemärkten sowie Blockchain einen Rekordumsatz. Das schwache Kryptogeschäft belastet jedoch die Aktie.Robinhood hat im zweiten Quartal das stärkste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte erzielt und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Online-Broker erwirtschaftete einen Rekordumsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit rund 1,26 bis 1,29 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch beim Gewinn konnte das Unternehmen deutlich überzeugen. Der Nettogewinn kletterte auf 573 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,62 US-Dollar …
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