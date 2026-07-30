Eine der exklusivsten Immobilien Griechenlands steht erstmals seit mehreren Jahrzehnten zum Verkauf: Die Privatinsel Argyronisos inmitten der nördlichen Ägäis "Argyronisos zählt züden einzigartigsten privaten Anwesen, die derzeit an der gesamten europäischen Küste verfügbar sind", erklärt Georg Petras, CEO von Engel & Völkers Griechenland. Die vollständig erschlossene Insel vereint höchste Privatsphäre, nachhaltige Infrastruktur und direkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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