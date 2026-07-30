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Novem Group S.A.: Q1 2026/27 Ergebnis zeigt Umsatzwachstum



30.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Novem Group S.A.: Q1 2026/27 Ergebnis zeigt Umsatzwachstum Q1 2026/27 Umsatz von €132,6 Millionen, +2,8% über Q1 2025/26

Adj. EBIT 1 von €8,8 Millionen, +14,1% über Vorjahr

von €8,8 Millionen, +14,1% über Vorjahr Q1 2026/27 Free Cash Flow 1 von €4,8 Millionen, >100% über Vorjahr

von €4,8 Millionen, >100% über Vorjahr Ergebnisverbesserung durch gestiegenen Umsatz und fortlaufende Kostendisziplin Luxemburg, 30. Juli 2026 - Die Novem Group S.A. hat heute ihre Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von €132,6 Millionen und verzeichnete damit einen Anstieg von 2,8% gegenüber dem Vorjahr trotz anhaltender geopolitischer Herausforderungen, welche die Automobilmärkte regional unterschiedlich prägten. Positive Umsatzentwicklung gestützt durch Vorseriengeschäft Im ersten Quartal 2026/27 lag der Serienumsatz von €116,4 Millionen nahezu auf Vorjahresniveau und wies einen leichten Rückgang von €-0,4 Millionen auf. Mit €16,2 Millionen übertraf der Umsatz aus dem Vorseriengeschäft (Tooling) um 33,3 % das Vorjahr. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war ein vorteilhafter Projektabschlussmix im Berichtszeitraum, der das Umsatzwachstum maßgeblich unterstützte. Aus Regionensicht profitierte der Umsatz in Europa (€+4,9 Millionen gegenüber VJ) vor allem von einem starken Vorseriengeschäft infolge einiger der zuvor genannten Projektabschlüsse. In Americas (€+0,2 Millionen gegenüber VJ) blieb der Umsatz auf einem stabilen Niveau. Der Umsatzrückgang in Asien (€-1,4 Millionen gegenüber VJ) resultierte primär aus dem schwachen Vorserienumsatz, der teilweise durch den höheren Umsatz aus dem Seriengeschäft kompensiert werden konnte. In Q1 2026/27 stieg das Adj. EBIT auf €8,8 Millionen und lag damit um €1,1 Millionen über dem Vorjahr. Die Gewinnmarge1 verbesserte sich auf 6,6% (VJ: 6,0%). Das Ergebnis profitierte vom höheren Umsatz, der auf den stabilen Serienumsatz und das starke Vorseriengeschäft, insbesondere in Europa, zurückzuführen ist. Darüber hinaus trugen geringere sonstige betriebliche Aufwendungen und der anhaltende Fokus auf Kosteneffizienz, einschließlich der Kurzarbeit in Deutschland, zur Sicherung der Profitabilität bei. Ausbau der Kompetenzen im Bereich Oberflächenveredelung Novem investierte in die DLyte-Technologie zur Metalloberflächenveredelung, um seine umfangreiche Expertise in der innovativen Oberflächenbearbeitung weiter auszubauen. Verbesserter Free Cash Flow Der Free Cash Flow von €4,8 Millionen erhöhte sich in Q1 2026/27 deutlich um €3,5 Millionen verglichen zum Vorjahreswert von €1,3 Millionen. Diese positive Entwicklung resultierte vor allem aus einem gegenüber dem Vorjahr höheren operativen Cash Flow, der auf gestiegene Verbindlichkeiten, einen geringeren Aufbau von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie erhöhte Rückstellungen zurückzuführen ist. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026/27 sanken die Investitionen1 von €1,7 Millionen leicht um €-0,1 Millionen im Vergleich zum Vorjahreswert von €1,8 Millionen. Die Investitionen entfielen größtenteils auf Wachstumsprojekte, überwiegend in Pilsen (Tschechien) und Querétaro (Mexiko). Die geringeren Investitionen übersetzten sich in eine entsprechend reduzierte Investitionsquote von 1,3% (VJ: 1,4%). Gesunkener Nettoverschuldungsgrad Zum 30. Juni 2026 belief sich das Gesamtumlaufvermögen1 auf €139,6 Millionen und lag damit über dem Vorjahreswert von €136,9 Millionen. Die negative Abweichung von €-2,7 Millionen zum 30. Juni 2026 gegenüber dem Stichtag des Vorjahres war insbesondere auf niedrigere Verbindlichkeiten sowie höhere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte zurückzuführen. Die Bruttofinanzverschuldung1 von €192,6 Millionen verringerte sich um €-101,3 Millionen zum Vorjahr (30. Juni 2025: €293,9 Millionen). Zum 30. Juni 2026 belief sich die Nettofinanzverschuldung1 auf €110,4 Millionen und reduzierte sich gegenüber dem Vorjahresniveau (€150,7 Millionen). Entsprechend verbesserte sich der Nettoverschuldungsgrad1 in Höhe von 1,8x Adj. EBITDA1 im Vergleich zum Vorjahreswert (2,0x). Die Zwischenmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden. _______________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Zwischenmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Pressekontakt Sophie Badura Isabel Henninger Investor Relations Manager Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



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