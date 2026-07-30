Emittent / Herausgeber: Revolut Bank UAB
/ Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung
Revolut kooperiert mit OpenAI und bringt ChatGPT Go zu Millionen von Kunden
Fast eine Milliarde Menschen nutzen ChatGPT jede Woche, um zu denken, zu lernen, zu gestalten und Dinge in Beruf und Alltag zu erledigen. Da Künstliche Intelligenz immer tiefer in die Art und Weise eingebettet wird, wie Menschen arbeiten und alltägliche Aufgaben bewältigen, suchen Kunden zunehmend nach Möglichkeiten, diese Tools ohne Einschränkungen zu nutzen. Indem Revolut ChatGPT Go in sein Ökosystem integriert, hilft es dabei, den Alltag seiner Kunden noch stärker zu bereichern.
Mit ChatGPT Go können Revolut-Kunden nun deutlich höhere Nutzungslimits, mehr Datei-Uploads, Dokumentenanalyse, Bildgenerierung und Memory-Funktionen freischalten. Ob beim Recherchieren von Käufen, Planen von Reisen, Organisieren von Alltagsaufgaben oder der Führung eines Unternehmens - Kunden von Revolut können KI nahtloser nutzen, ohne an die Grenzen des kostenlosen Tarifs zu stoßen. Dieser neue Zugang kommt unmittelbar nach der Einführung von OpenAIs bisher leistungsfähigster Modellfamilie, GPT 5.6.
Je nach Tarif können Privatkunden bei Revolut ChatGPT Go bis zu 12 Monate lang kostenlos nutzen. Eine vollständige Übersicht der Berechtigung und Zeiträume:
Emmanuel Marill, Managing Director, EMEA, bei OpenAI kommentiert: "Wir freuen uns, mit Revolut zusammenzuarbeiten und ChatGPT Go zu Millionen von Kunden weltweit zu bringen, damit sie KI nutzen können, um ihren Alltag zu erleichtern - von der Organisation administrativer Aufgaben und der Reiseplanung bis hin zum Lernen und Gestalten. Durch diese Partnerschaft werden noch mehr Menschen noch mehr aus KI herausholen können."
ChatGPT Go wird in den kommenden Wochen für Revolut Plus- und Standard-Nutzer eingeführt. Für alle anderen kostenpflichtigen Tarife und Revolut Pro ist es ab heute verfügbar.
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Über Revolut
Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank - gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert durch die Bank of Lithuania und die Europäische Zentralbank - und hilft Menschen dabei, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfer und Währungsumtausch. Heute nutzen mehr als 75 Millionen Kunden weltweit Dutzende innovative Revolut-Produkte und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen.
Mit unseren Privat- und Geschäftskonten geben wir Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen nahtlos auf der ganzen Welt.
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.