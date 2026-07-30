Bad Nenndorf (ots) -Rund 100 Menschen ertranken allein im Juni in den Gewässern. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die seit dem Jahr 2000 tödliche Unglücke im Wasser systematisch erfasst, zählte nur einmal mehr Opfer in einem Juni: im Hitzesommer 2003.Welche Erkenntnisse können aus den tragischen Ereignissen gewonnen und welche Maßnahmen zur Prävention von Badeunfällen abgeleitet werden? Und wie viele Menschen sind im Jahr 2026 bereits insgesamt in den Gewässern ums Leben gekommen? Diese sowie weitere Fragen beantwortet die DLRG während einer Pressekonferenz, zu die der Verband Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich einlädt. Der Termin findet statt amDonnerstag, den 6. August 2026, um 10:00 Uhr,beim DLRG Landesverband Nordrhein,Niederkasseler Deich 293, 40547 Düsseldorf (Lörick)Das Podium bilden die Präsidentin des DLRG Bundesverbandes, Ute Vogt, der Präsident des DLRG Landesverbandes Nordrhein, Stefan Albrecht, und der Leiter Verbandskommunikation im DLRG Präsidium, Frank Villmow.Im Anschluss an die Vorstellung der Zwischenbilanz demonstrieren Einsatzkräfte der DLRG auf dem benachbarten Rhein die Rettung von Personen in einem strömenden Gewässer. Das Fotografieren und Filmen auf dem Wasser ist von einem Boot aus möglich.Für Interviews mit allen Beteiligten wird ausreichend Zeit bestehen.Der erste Teil der Veranstaltung wird gestreamt und kann online live mitverfolgt werden. Der Livestream wird zu finden sein auf dlrg.de/zwischenbilanz (https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/statistik-ertrinken/zwischenbilanz). Es können auch Fragen an das Podium gestellt werden. Auf der genannten Website werden zudem Informationen und Grafiken zur Zwischenbilanz der Todesfälle durch Ertrinken 2026 zur Verfügung gestellt.Bitte melden Sie sich bis zum 5. August per Mail (presse@dlrg.de) an.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6324023