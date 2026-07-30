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in-lite stellt in-lite Smart AI vor: Der nächste Schritt in der intelligenten Außenbeleuchtung



30.07.2026 / 09:05 CET/CEST

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GORINCHEM, Niederlande, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- in-lite führt in seiner App "in-lite Smart AI" ein. Diese Innovation macht intelligente Außenbeleuchtung zugänglicher, intuitiver und individueller. "in-lite Smart AI" kombiniert künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality (AR) und LiDAR. Diese Technologien ermöglichen es der App, Außenbereiche und Leuchten zu erkennen und diese Informationen in eine einfache, intuitive Benutzererfahrung umzusetzen.



Automatisches Scannen und Organisieren

Bislang mussten Nutzer bei intelligenter Beleuchtung die Leuchten manuell benennen, Gruppen erstellen und Szenen einrichten. in-lite Smart AI übernimmt nun diesen gesamten Prozess. Nutzer scannen lediglich ihren Garten mit ihrem Smartphone. Die App erkennt daraufhin automatisch sowohl die Leuchten als auch deren Umgebung, wie beispielsweise einen Sitzbereich oder eine Terrasse. Auf Grundlage dieser Informationen erhalten die Leuchten logische Namen und werden automatisch entsprechend der Anordnung des Außenbereichs organisiert.



Steuerung per Sprachbefehl

Auch die Steuerung der Beleuchtung ist einfacher. Mit "AI Control" können Nutzer ihre Beleuchtung mithilfe von Befehlen wie "Schalten Sie die Beleuchtung auf der Terrasse ein", "Beleuchten Sie den Baum dezenter" oder "Schaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre im Loungebereich" regulieren. Die App erkennt den Kontext des Gartens und setzt diese Anforderungen automatisch in die passenden Beleuchtungseinstellungen um. Beleuchtung für jeden Anlass

Auf der Grundlage der Gestaltung Ihres Gartens schlägt Ihnen in-lite Smart AI individuelle Beleuchtungseinstellungen für verschiedene Anlässe vor. Ob es sich um einen entspannten Sommerabend, ein Abendessen mit Freunden oder die Hervorhebung eines besonderen Blickfangs in Ihrem Garten handelt - in-lite Smart AI hilft Ihnen, mit nur einem Handgriff die richtige Atmosphäre zu schaffen. "Mit in-lite Smart AI machen wir intelligente Außenbeleuchtung nicht komplexer, sondern einfacher. Die Technologie erfasst den Garten, hilft Installateuren, schneller und organisierter zu arbeiten, und ermöglicht es den Nutzern, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: den Genuss ihres Außenbereichs", sagte Wilbrand Menzo, Director of Product bei in-lite.



Verfügbarkeit

Fachleute aus den Bereichen Technik und Outdoor können die Beta-Version von Smart AI ab sofort in den in-lite-Showrooms in Gorinchem (Niederlande) und Mississauga (Kanada) testen. Die offizielle Markteinführung von in-lite Smart AI ist für Ende dieses Jahres geplant.



Informationen zu in-lite

Seit mehr als 25 Jahren entwickelt in-lite hochwertige Außenbeleuchtung, die Design, Benutzerfreundlichkeit und intelligente Technologie vereint. Mit innovativen Lösungen ermöglicht in-lite Menschen auf der ganzen Welt, ihre Außenbereiche auch nach Sonnenuntergang in vollen Zügen zu genießen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/in-lite-stellt-in-lite-smart-ai-vor-der-nachste-schritt-in-der-intelligenten-auWenbeleuchtung-302837930.html



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