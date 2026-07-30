© Foto: Richard Drew - APDie Fed ließ die Zinsen unverändert. Doch Aktien und langlaufende Anleihen brachen ein, weil Anleger fürchten, dass Kevin Warsh die Inflation nicht hart genug bekämpft.Der Fed-Tag wurde für die Wall Street zum Stresstest. Die US-Notenbank ließ die Zinsen zwar wie erwartet unverändert im Zielkorridor von 3,5 bis 3,75 Prozent, doch die Entscheidung beruhigte die Märkte nicht. Im Gegenteil: Aktien und Anleihen gerieten am Mittwoch heftig unter Druck. Der Dow Jones Industrial Average verlor 1.153 Punkte oder 2,2 Prozent und verzeichnete damit den schwächsten Handelstag seit April 2025. Der S&P 500 fiel um 1,5 Prozent, der Nasdaq Composite um 1,7 Prozent. Für die großen US-Indizes war es der …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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