CHONGQING, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die "Konferenz zur Entwicklung des Kulturtourismus und des Langzeittourismus im Stadtbezirk Wulong 2026" wurde am Dienstag in der Stadt Chongqing im Westen Chinas eröffnet. Unter dem Motto "Lebendiges Wulong, Lebensfreude pur" stellte der Bezirk Wulong in Chongqing im Rahmen der Veranstaltung offiziell den neuen Lifetime Travel Pass vor, der seinen Inhabern lebenslang unbegrenzten Zugang zu allen zentralen Sehenswürdigkeiten der Region gewährt.

Der Pass, der als lebenslange Einladung an Reisende aus aller Welt konzipiert ist, ist das Highlight der Konferenz.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem zwei bedeutende Tourismusallianzen offiziell ins Leben gerufen und feierlich besiegelt.

Die "Allianz der berühmten Berge und landschaftlichen Wahrzeichen entlang des 30. nördlichen Breitengrads" vereint renommierte Natur- und Kulturlandschaften entlang dieser geografischen Linie, darunter das Karst-Tourismusgebiet Wulong, den Berg Emei, den Großen Buddha von Leshan, Huanglong, den Berg Siguniang, Meishan, den Berg Jinfo, Zhangjiajie, den Berg Lushan, den Dujiangyan-Qingcheng-Berg, den Berg Huangshan sowie weitere bedeutende Sehenswürdigkeiten.

Eine zweite Allianz bringt Städte und Landkreise entlang des Einzugsgebiets des Wujiang-Flusses zusammen, darunter Zunyi, Tongren, Bijie, den Stadtbezirk Wulong sowie die Kreise Youyang und Pengshui.

Wulong liegt eingebettet zwischen den Gebirgszügen Wuling und Dalou im Südosten von Chongqing und ist Teil des südlichen Karstplateaus und der Hügelzone Chinas. Die Landschaft ist geprägt von Bergen und Flusstälern sowie zahlreichen Dolinen, Spalten, Karsthöhlen und Schluchten.

Zu den fünf wichtigsten Tourismusattraktionen Wulongs zählen die Drei Naturbrücken, der Feenberg, die Furong-Höhle, die Longshuixia-Spaltenschlucht und der Furong-Fluss. Die hochgelegene Naturlandschaft und das ganzjährig angenehme Klima bilden die ideale Grundlage für den wachsenden Langzeittourismus der Region.

Seit 2025 hat Wulong in seinen fünf wichtigsten Landschaftsgebieten gezielte kleinere Renovierungsarbeiten und umfassende Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus wurden fünf Routen für Selbstfahrer und zehn Höhenwanderwege eingerichtet, die Weltnaturerbestätten, ländliche Gemeinden und Ziele für Bildungsreisen miteinander verbinden. Davon profitieren auch zahlreiche tourismusnahe Branchen wie Hotellerie, Gastronomie, Verkehr und Bildungstourismus.

Mit dem Ausbau seines touristischen Angebots konnte Wulong sowohl seine Attraktivität auf dem chinesischen Markt als auch seine internationale Bekanntheit deutlich steigern. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der internationalen Besucher von 246.000 auf knapp 800.000 - ein Zuwachs von 216,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während die Gäste zuvor aus gerade einmal zehn Ländern stammten, waren es im vergangenen Jahr bereits 56 Nationen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden bereits 578.000 internationale Besucher gezählt.

Chongqing treibt derzeit den Ausbau seiner Rolle als strategischer Knotenpunkt der neuen Entwicklungsinitiative für Westchina sowie als integriertes Binnenzentrum für die Öffnung des Landesinneren konsequent voran. Dank seiner hervorragenden nationalen und internationalen Verkehrsanbindung bietet Wulong Besuchern aus dem Ausland einen idealen Zugang, um Chinas einzigartige Berg- und Flusslandschaften, die lokale Lebensweise und die Maßnahmen zum Naturschutz kennenzulernen.

Wie ein hochrangiger Vertreter des Stadtbezirks Wulong erklärte, entsteht derzeit ein ganzjährig nutzbares, flächendeckendes und vielseitiges Tourismusangebot, das Wulong langfristig zu einem weltbekannten touristischen Ziel machen soll.

Auch künftig werde Wulong Reisende aus aller Welt mit Offenheit willkommen heißen und ihnen die Möglichkeit bieten, die eindrucksvolle Natur der Region und die Lebensfreude der lokalen Bevölkerung hautnah zu erleben, so der Vertreter.

Quelle: The Wulong District 2026 Cultural Tourism and Residential Tourism Development Conference

Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558