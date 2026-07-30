Die Q2 2026 Ergebnisse von MTU bestätigen die Cash- Conversion These. Der Free Cash Flow (FCF) von 117 Mio. EUR übertraf die Konsensschätzung um 31%, und der FCF für das erste Halbjahr von 294 Mio. EUR ist im Jahresvergleich um 39% gestiegen (!) bei einer Cash Conversion Ratio (CCR) von 59% im Vergleich zu 44%. Dies veranlasst das Management, die Prognose für die CCR 2026 auf 50 bis 60% von zuvor 45 bis 55% anzuheben. Der Konsens liegt bei 48,9%, was unter dem neuen Mindestwert liegt, sodass der Consensus seine Cash-Zahlen nach oben anpassen dürfte. OEM erzielte eine Rekord-EBIT-Marge von 32,0%, was einem Anstieg von 180 BP im Jahresvergleich entspricht und etwa 290 Basispunkte über dem Konsens liegt, während die organischen Umsätze mit Ersatzteilen in USD um hohe zweistellige Prozentsätze zulegten. Die Umsatzentwicklung im kommerziellen OEM reflektiert Wechselkursbewegungen und einen schwierigen Vergleich zum Vorjahr, und das Management prognostiziert einen steilen Anstieg der Originalgeräteproduktion für das zweite Halbjahr. Der Umsatz im MRO-Bereich übertraf die Erwartungen um 19% und wuchs um 37% im Jahresvergleich. Die Prognose bleibt unverändert und ist vollständig gegen EUR/USD 1,20 abgesichert, sodass die EBIT-Spanne keine Währungsunterstützung enthält. Die Vergütung von Pulvermetall Zahlungen endet zum Jahresende 2026, was den FCF ab 2027 unterstützen wird. Bei einem EV/EBITDA von 10x für 2026E im Vergleich zu einem Median der Peer-Gruppe von über 20x bleibt der Abschlag unbegründet. Das Kursziel bleibt unverändert bei 530,00 EUR, BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





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