Die Ergebnisse von TAKKT für das erste Halbjahr 2026 heben eine Übergangsphase hervor, die durch Druck auf den Umsatz, aber robuste Kostensenkungsmaßnahmen gekennzeichnet ist. Die organischen Umsätze im ersten Halbjahr sanken um 5,4 % auf ca. 454 Mio. EUR, obwohl das zweite Quartal eine sequenzielle Verbesserung zeigte (-4,1 %). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei soliden 4,1 %, jedoch führten Restrukturierungskosten zu einem berichteten EBIT von -4,4 Mio. EUR. Wir betrachten die laufende Portfoliobereinigung als äußerst sinnvoll, obwohl die Generierung von Free Cash Flow im zweiten Halbjahr einer genaueren Überwachung bedarf. Mit der Beibehaltung der Jahresprognose trotz makroökonomischer Herausforderungen wird das Fundament für zukünftige operative Hebelwirkung gelegt. In Bestätigung unseres Vertrauens in die Turnaround-Geschichte bekräftigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 4,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/takkt-ag
© 2026 mwb research