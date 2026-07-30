Die Risikoaversität der Banken wächst - und mit ihr die Nachfrage nach alternativen Finanzierungen. Carl-Jan von der Goltz, Gründer und Geschäftsführer von Maturus Finance, beobachtet diese Entwicklung aus nächster Nähe: Sein Haus spezialisiert sich auf Asset-based Finance, also die Liquiditätsbeschaffung über Sale-and-Lease-Back von Maschinen- und Fuhrparks. Und die Nachfrage war noch nie so hoch. "Asset-based Finance befindet sich seit rund einem Jahr auf dem Dauerhoch", berichtet der Maturus-Chef. Dabei sind es längst nicht nur klassische Krisenfälle, die an seine Tür klopfen. Welche Möglichkeiten Asset-based Finance bietet und warum der Zeitpunkt dabei entscheidend ist, verrät er bei FINANCE TV. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum Asset-based Finance sich im Dauerhoch befindet, und welche wirtschaftlichen Entwicklungen die Nachfrage weiter antreiben. • Weshalb Banken zunehmend selbst dann aussteigen, wenn ein Unternehmen noch solide aufgestellt ist. • Für welche Unternehmenssituationen Asset-based Finance geeignet ist - von der Sanierung bis zum gesunden Wachstumsfall - und was die Finanzierung konkret kostet. • Welche Voraussetzungen ein Maschinenpark erfüllen muss, damit Asset-based Finance überhaupt funktioniert und für welche Branchen sie sich besonders eignet. Die Gesprächsteilnehmer Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Jan-Carl von der Goltz (geschäftsführender Gesellschafter, Maturus Finance) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit Maturus Finance. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/