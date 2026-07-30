Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid das Leitzinsintervall bei 3,50% bis 3,75% belassen, so die DekaBank.An den Kapitalmärkten sei in Vorfeld eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich einer möglichen Leitzinsanhebung gehandelt worden. Das Statement sei nahezu unverändert zur vorherigen Version geblieben. Allerdings hätten drei FOMC-Mitglieder gegen den Beschluss gestimmt, da sie eine Erhöhung um 25 Basispunkte präferiert hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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