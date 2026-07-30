© Foto: - - YNASamsungs Betriebsgewinn springt um 1.814 Prozent, das Speichergeschäft liefert Rekorde. Samsung sitzt wieder dort, wo KI gerade am meisten frisst: beim Speicher.Samsung Electronics hat im zweiten Quartal erneut gezeigt, wie stark der KI-Boom das Speicherchip-Geschäft antreibt. Der südkoreanische Technologiekonzern übertraf mit seinem Betriebsgewinn die Erwartungen der Analysten und setzte seine Rekordserie fort. Der Umsatz lag bei 171,5 Billionen Won, umgerechnet rund 107 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn erreichte 89,5 Billionen Won, das entspricht etwa 56 Milliarden Euro. Damit bewegten sich beide Kennzahlen im Rahmen der Prognose, die Samsung Anfang Juli veröffentlicht hatte. Besonders …
Enthaltene Werte: US7960502018,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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