Prysmian hat im zweiten Quartal die Erwartungen mit einem organischen Umsatzwachstum von 9,4 % übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz stieg auf 6,02 Mrd. Euro und lag damit rund 7 % über dem Analystenkonsens. Das bereinigte EBITDA erreichte 730 Mio. Euro und übertraf die Erwartungen leicht, auch wenn die EBITDA-Marge mit 12,1 % aufgrund anhaltender Inflationsbelastungen bei Metallen und einer schwächeren Profitabilität im Bereich Electrification etwas unter den Prognosen blieb.



Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Stromnetzen und Digitalisierung. Power Grids wuchs organisch um 13 %, während Digital Solutions dank der hohen Nachfrage nach Glasfaserkabeln und optischen Netzwerklösungen um 18 % zulegte. Im Bereich Renewable Transmission beschleunigte sich das Wachstum auf 14 %, unterstützt von einem Auftragsbestand von rund 17 Mrd. Euro, zu dem weitere Projekte im Volumen von etwa 2 Mrd. Euro noch hinzukommen dürften. Die treibenden Kräfte hatten wir in Bernecker daily vom 13. Juli avisiert, ebenso wie die Prognoseanhebung beim EBTIDA. Prysmian hob die Prognose für 2026 auf ein bereinigtes EBITDA von 2,8 bis 2,9 Mrd. Euro sowie einen Free Cashflow von 1,65 bis 1,75 Mrd. Euro an. Vor allem die neue Cashflow-Prognose liegt deutlich über den bisherigen Markterwartungen. Angesichts der bereits heute nahezu erreichten Ziele für 2028 ist eine neue langfristige Guidance fällig. Die aktuelle Korrektur bringt neue Kaufchancen bei der Aktie.





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