Jefferies hat die Kaufempfehlung für die Siltronic-Aktie bekräftigt. Das Kursziel bleibt bei 100,00 €, und die Begründung klingt nach dem, was Bullen gerne hören. Der Waferhersteller hat im zweiten Quartal besser abgeliefert als erwartet. Zahlen über den Schätzungen Analyst Constantin Hesse hat sich die Quartalszahlen angeschaut und eine Schnelleinschätzung veröffentlicht. Das Ergebnis ist erfreulich. Höhere Absatzmengen haben die Umsätze um 2 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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