Die Digitale Rentenübersicht soll Nutzern einen Überblick über ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersversorgung liefern. Laut einer Umfrage im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) kennt jeder Zweite das Angebot nicht. Was sind die Gründe, warum viele das Angebot bislang nicht nutzen? Im Rahmen einer repräsentativen Befragung hat das Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) die Bekanntheit der Digitale Rentenübersicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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