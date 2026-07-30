XRP Prognose nach der Senatsblockade, XRP Kurs hält 1,08 Dollar

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Die XRP Prognose bekommt am 29. Juli eine neue Grundlage, denn der Kurs liegt bei rund 1,08 Dollar und hat in 24 Stunden bis zu drei Prozent zugelegt. Der eigentliche Schlag kam aus Washington, denn der Senat hat den CLARITY Act diese Woche von der Tagesordnung genommen. Damit fehlt dem Token genau das Gesetz, auf das institutionelle Käufer seit Monaten warten. Auf Wochensicht steht trotzdem ein Minus von gut vier Prozent. Zeigt der Kurs ohne diesen Beschluss überhaupt noch nach oben, und wo finden Anleger die Bewegung, die XRP gerade nicht liefert?

XRP Prognose zwischen Senatsverschiebung und der Marke von 1,15 Dollar

Der Senat hat den CLARITY Act am Montag formal zurückgestellt und stattdessen ein Sanktionspaket gegen Russland nach vorn gezogen, wie Decrypt berichtet. Das Gesetz würde die Einstufung von XRP als Ware dauerhaft im Bundesrecht verankern, und genau diese Grundlage brauchen Verwahrstellen, Banken und ETF Anbieter. Die Sommerpause beginnt rund um den 7. August, wird bis dahin nicht abgestimmt, rückt das Thema bis 2027.

Der XRP Kurs reagierte zunächst mit einem Rutsch von 4,6 Prozent, bevor er sich am Mittwoch auf rund 1,08 Dollar erholte. Laut CoinDesk notierte XRP zwischenzeitlich bei 1,07 Dollar mit einem Tagesplus von 1,48 Prozent, bei einem Volumen von rund 1,4 Milliarden Dollar. Mehr als 600 Millionen Dollar an gehebelten Positionen wurden im Zuge der Nachricht aufgelöst, der Trendstärkeindikator ADX fiel auf 11,2. Für die XRP Prognose bedeutet das eine Hängepartie ohne klaren Auslöser.

Kurzfristig entscheidet der Widerstand zwischen 1,11 und 1,15 Dollar, ein Ausbruch öffnet den Weg Richtung 1,25 Dollar und damit gut 15 Prozent. Standard Chartered hält an einem Ziel von 8 Dollar fest, knüpft es aber an die Zustimmung des Senats und milliardenschwere ETF Zuflüsse. Ohne Gesetz bleibt jede XRP Prognose eine Wette auf einen Kalender, den niemand kontrolliert, und wer darauf nicht warten will, sucht dort, wo der nächste Kurstreiber bereits feststeht.

Pepeto liefert, worauf die XRP Prognose noch warten muss

Während Washington den Kalender diktiert, läuft ein Projekt, dessen Zeitplan von keiner Abstimmung abhängt. Pepeto bringt Funktionen, die Anleger heute nutzen können, während XRP Halter auf eine Sitzungswoche hoffen. Genau das trennt eine Wette auf Politik von einem Einstieg mit festem Termin.

Im Mittelpunkt steht ein eingebauter Risikoprüfer, der jeden Handel bewertet, bevor Kapital gebunden wird. Käufer erkennen damit ihr Risiko, bevor der erste Dollar in eine Position fließt. Ergänzt wird das durch PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse, auf der Token den Besitzer wechseln, ohne dass Plattformkosten den Gewinn schmälern. Gebaut hat beides der Mitgründer des originalen Pepe Coins, und die Börse verarbeitet bereits echte Transaktionen.

Die meisten Vorverkäufe versprechen ihr Produkt erst nach dem Listing, hier laufen Börse und Risikoprüfer, bevor die erste Kerze gedruckt wird. Eingesammelt wurden bislang mehr als 10 Millionen Dollar, und zwar in einer Phase, in der die meisten Coins nachgegeben haben. Kapital, das auf diesem Niveau einsteigt, kommt selten von Zufallskäufern. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten Preis, den dieser Token je haben dürfte. Ein Token kostet im Vorverkauf 0,000000188 Dollar, gedeckt von 420 Billionen fest verankerten Einheiten, die weder durch Inflation noch durch einen späteren Freigabeplan verwässert werden.

Der Vertrag selbst wurde vor dem Start des Vorverkaufs vollständig von SolidProof geprüft, was Käufern jene verifizierte Sicherheit gibt, die institutionelle Adressen vor jedem Einstieg verlangen. Ein erwartetes Binance Listing würde das Projekt vor die größte Nutzerbasis im Kryptomarkt stellen. Jede neue Börse öffnet einen frischen Käuferkreis gegen dieselbe feste Menge, und der Vorverkaufspreis endet mit dem Start des Börsenhandels. Wie schnell das Kapital hereinkommt, lässt sich täglich auf pepetocoin.com verfolgen, und große Wallets haben das Ergebnis offenbar berechnet, bevor die Masse überhaupt hingeschaut hat.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an einen Kalender gebunden, den weder Anleger noch Ripple beeinflussen können. Selbst der Sprung von 1,08 auf 1,25 Dollar wäre bei dieser Größenordnung nur ein Zwischenschritt. Pepeto steht dagegen ganz am Anfang, wo dieselbe Nachricht den Einsatz vervielfachen könnte statt ihn um Prozente zu bewegen. Geprüfter Vertrag, laufende Börse und der erwartete Gang zu Binance liegen bereits auf dem Tisch. Wer früh eingestiegen ist, sagt im Rückblick fast immer, der Einsatz sei zu klein gewesen, und dieses Fenster schließt sich mit der laufenden Runde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose nach der Senatsentscheidung aus?

XRP notiert bei rund 1,08 Dollar und braucht einen Ausbruch über 1,15 Dollar. Ohne Abstimmung über den CLARITY Act vor dem 7. August fehlt der wichtigste Auslöser.

Was ist Pepeto und wo findet der Vorverkauf statt?

Pepeto ist ein Meme Token auf Ethereum mit gebührenfreiem Handelsplatz und eingebautem Risikoprüfer, geprüft von SolidProof. Wer teilnehmen möchte, findet den Vorverkauf unter pepetocoin.com über die offizielle Pepeto-Website.