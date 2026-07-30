Essen (ots) -Von passenden Schuhen bis zur Sichtbarkeit auf dem Schulweg: Was Familien vor dem Kita- und Schulstart prüfen solltenRund um den Kita- und Schulstart stehen viele Familien vor der gleichen Frage: Passt die vorhandene Ausstattung noch, und ist alles da, was Kinder im Alltag brauchen? Für die passende Ausstattung rund um Kita und Schule bietet DEICHMANN Schuhe und praktische Alltagsbegleiter für unterschiedliche Bedürfnisse. Wer Schuhe, Schulranzen, Rucksack und weitere Alltagsbegleiter frühzeitig prüft, behält den Überblick und vermeidet Stress kurz vor dem ersten Kita- oder Schultag.Die folgenden Punkte zeigen, worauf Familien vor dem Start besonders achten sollten: von gut passenden Schuhen über praktische Begleiter bis hin zu Sichtbarkeit auf dem Schulweg.Passende Schuhe für Kita, Schule und FreizeitKita- und Schultage sind abwechslungsreich: Drinnen, draußen, beim Sport oder auf dem Weg zur Schule brauchen Kinder Schuhe, die bequem sitzen und zum jeweiligen Anlass passen. Für den Alltag eignen sich robuste Sneaker (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/sneaker-397) oder Halbschuhe (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/halbschuhe-386), für Sport und Verein passende Sport- oder Gymnastikschuhe. (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/sportschuhe-400) Hausschuhe (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/hausschuhe-383) gehören in vielen Kitas und Grundschulen fest dazu. Mit Blick auf wechselhaftes Wetter empfiehlt es sich außerdem, wetterfeste Schuhe, wasserdichte Modelle oder Regenstiefel (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/gummistiefel-374) bereitzuhalten.Praktische Begleiter erleichtern den FamilienalltagAuch Rucksack, Schulranzen und kleine Organisationshelfer verdienen vor dem Start einen kurzen Check. Sitzt der Ranzen noch richtig? Bietet der Rucksack genug Platz? Sind Brotdose, Trinkflasche, Turnbeutel und Schuhbeutel einsatzbereit? Wer fehlende Begleiter ergänzen möchte, findet bei DEICHMANN unter anderem Rucksäcke (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/rucksaecke-296), Schulranzen (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/schulranzen-accessoires-307), Turnbeutel (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/turnbeutel-298) und Accessoires (https://www.deichmann.com/de-de/c/kinder/schuhaccessoires-5393). Wer diese Punkte rechtzeitig prüft, vermeidet unnötige Hektik am ersten Tag.Sichtbarkeit auf dem Schulweg mitdenkenAuch der Schulweg sollte Teil der Vorbereitung sein. Gerade bei schlechten Lichtverhältnissen können reflektierende Elemente an Schuhen, Kleidung oder Rucksäcken sowie reflektierende oder blinkende Anhänger dazu beitragen, dass Kinder besser wahrgenommen werden.Ebenso wichtig ist es, den Schulweg gemeinsam zu üben, besonders mit Erstklässlern. Ein gemeinsam geübter Schulweg, das richtige Verhalten an Straßenübergängen und gut sichtbare Kleidung geben Kindern zusätzliche Orientierung im Alltag.Checkliste: Gut vorbereitet in das neue Kita- und Schuljahr1. Alltagsschuhe auf Passform prüfen2. Hausschuhe für Kita oder Schule bereitlegen3. Sportschuhe für Unterricht oder Verein kontrollieren4. Regenfeste Schuhe oder Regenstiefel bereithalten5. Schulranzen oder Rucksack auf Sitz und Vollständigkeit überprüfen6. Turnbeutel, Brotdose und Trinkflasche bereitlegen7. Reflektierende Anhänger oder andere Sichtbarkeitshelfer an Rucksack oder Schuhen befestigen8. Den Schulweg gemeinsam üben und mögliche Gefahrenstellen besprechen9. Kleidung und Schuhe mit Namen kennzeichnen, besonders für Kita und GrundschuleWer den Kita- und Schulstart frühzeitig plant und die passende Ausstattung bereitlegt, schafft gute Voraussetzungen für einen entspannten Start in den Alltag. Kleine Vorbereitungen können dabei einen großen Unterschied machen, sowohl für Kinder als auch für ihre Eltern.Über DEICHMANNDie DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. Zum Unternehmen gehören neben dem DEICHMANN-Format in der Schweiz Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport, vanHaren in den Niederlanden und Belgien, in den USA Rack Room Shoes sowie die SNIPES-Gruppe mit Filialen und Onlineshops in Europa und in den USA. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Weise sozial, etwa über die DEICHMANN-Stiftung.Pressekontakt:DEICHMANN SEAndrea LyßDeichmannweg 945359 Essene. andrea_lyss@deichmann.comt. 0201-8676-15409Original-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6324142