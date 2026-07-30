Deutliche Fortschritte: EcoGraf treibt Epanko-Finanzierung und Graphitstrategie entscheidend voran

Anzeige / Werbung

Neue Fördermittel, Fortschritte bei der Projektfinanzierung, Patententwicklung und Gespräche mit Abnehmern stärken EcoGrafs integrierte Graphitstrategie.

EcoGraf hat im zweiten Quartal 2026 bei mehreren Schlüsselprojekten deutliche Fortschritte erzielt. Im Mittelpunkt stehen die Finanzierung des Epanko Graphite Project in Tansania, der Ausbau der europäischen Batteriegraphitstrategie sowie neue Partnerschaften und Förderprogramme. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine vertikal integrierte Wertschöpfungskette für Batteriematerialien weiter voran.

Finanzierung und Projektentwicklung von Epanko schreiten voran

Im Berichtsquartal arbeitete EcoGraf an mehreren Finanzierungssträngen für das Epanko Graphite Project. Nach Einreichung des unabhängigen Ingenieurberichts wurde der Dialog mit Kreditgebern, Beratern und strategischen Partnern fortgesetzt, um die Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren. Parallel identifizierten Optimierungsstudien Möglichkeiten, die Produktion künftig über die bislang geplanten 73.000 Tonnen Graphitkonzentrat pro Jahr hinaus auszubauen.

Auch die Gespräche mit potenziellen Abnahmepartnern wurden intensiviert. Nach Angaben des Unternehmens laufen Verhandlungen über langfristige Lieferverträge sowie über höhere Abnahmemengen zur Unterstützung einer späteren Produktionsausweitung. Ergebnisse erwartet EcoGraf im kommenden Quartal.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war der Beginn der Entschädigungsmaßnahmen für die Zufahrtsstraße zur Mine. Diese vorbereitenden Arbeiten sollen den Projektstart nach einer endgültigen Investitionsentscheidung beschleunigen und die Erreichbarkeit während der Regenzeit verbessern.

Europäische Förderung und neue Partnerschaften

Für zusätzlichen Rückenwind sorgt die Aktivierung eines Förderprogramms der Europäischen Investitionsbank (EIB) im Umfang von bis zu 2 Mio. Euro. Die Mittel fließen in Studien zur Erweiterung des Epanko-Projekts, zur Entwicklung der Midstream-Verarbeitung sowie zur stärkeren Integration von EcoGrafs Graphit in die europäische Batteriewertschöpfungskette. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen weitere Förderanträge im Umfang von 4,2 Mio. Euro, unter anderem über das deutsche DEG-develoPPP-Programm.

Auch auf kommerzieller Seite wurden Fortschritte erzielt. EcoGraf unterzeichnete ein Memorandum of Understanding mit Mitsubishi Chemical Corporation, das die Qualifizierung und mögliche langfristige Lieferung von Batterieanodenmaterialien vorsieht. Bei erfolgreichem Abschluss der Produktqualifizierung könnten künftig bis zu 10.000 Tonnen sphärisches Graphit pro Jahr geliefert werden.

Wettbewerbsvorteil durch HFfree-Technologie

Eine internationale Standortanalyse bestätigte die Wettbewerbsfähigkeit der firmeneigenen HFfree-Reinigungstechnologie. Die Untersuchung weist Betriebskosten von rund 478 US-Dollar je Tonne für die Reinigung sowie integrierte Gesamtkosten von etwa 1.441 US-Dollar je Tonne Batterieanodenmaterial aus. Nach Ansicht des Unternehmens bietet die Technologie damit eine wettbewerbsfähige Alternative zu bestehenden chinesischen Lieferketten.

Zusätzlich erhielt EcoGraf ein Patent für seine HFfree-Technologie in Indien und reichte eine weitere internationale Patentanmeldung ein, die den Schutz der Technologie auf 158 Länder ausweiten soll. Parallel läuft die Entwicklung von Batterieanodenmaterialien gemeinsam mit dem taiwanesischen Partner Long Time Technology, während auch Programme zum Recycling von Batterieanoden weiter voranschreiten.

Strategische Positionierung für den wachsenden Graphitmarkt

Vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Batteriegraphit hat EcoGraf außerdem einen strategischen Prozess zur Gewinnung weiterer Investoren, Abnahmepartner und Joint-Venture-Partner gestartet. Das Unternehmen sieht sich durch die Kombination aus eigener Graphitmine, mechanischer Verarbeitung, HFfree-Reinigungstechnologie und Recycling gut positioniert, um vom Ausbau der globalen Batteriewertschöpfungsketten zu profitieren. Zum Ende des Quartals verfügte EcoGraf über liquide Mittel von rund 3,8 Mio. AUD.









Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: AU0000071482