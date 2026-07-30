Der britische Kult-Autobauer Aston Martin hat mit einem deutlichen Umsatzanstieg zum Halbjahr 2026 positiv überrascht. Dass es unterm Strich unverändert düster aussieht, liegt aber überwiegend am deutlich verschlechterten Finanzergebnis. Das Management bleibt zuversichtlich und hält an der Prognose für 2026 fest. Die Anleger wiederum sind noch skeptisch. Zu Recht?



Wenn Aston Martin Quartalszahlen vorlegt, gibt es seit fast zwei Jahren für die Aktionäre nicht viel zu lachen. Diesmal jedoch kann im schlimmsten Fall von einem gemischten Zahlenwerk gesprochen werden. Denn der Umsatzanstieg um 38 Prozent auf 628,6 Mio. GBP ist wirklich aller Ehren wert. Der Rohgewinn stieg sogar um fast 68 Prozent auf 212,5 Mio. GBP. Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 33,8 Prozent (HJ 2025: 27,9 Prozent).



Das Periodenergebnis lag mit 153,1 Mio. GBP dick im Minus und fiel damit noch etwas schlechter aus als im ersten Halbjahr 2025. Der damals verbuchte Verlust erreichte 148,7 Mio. GBP. Dass aus dem starken Umsatzanstieg unterm Strich nichts hängen geblieben ist, lag maßgeblich am Finanzergebnis, das sich durch Währungsverluste und Finanzierungskosten auf minus 97,7 Mio. GBP (HJ 2025: 6,1 Mio. GBP) verschlechterte. Für das Gesamtjahr rechnen wir damit, dass sich das Finanzergebnis zwischen dem Vorjahreswert von minus 104,7 Mio. GBP und dem Wert aus 2024 von minus 189,6 Mio. GBP einpendeln wird.



Da sich die Finanzmittel per Ende Juni 2026 auf 145,2 Mio. GBP (30.6.2025: 227,7 Mio. GBP) weiter reduzierten, ist die jüngste Nachricht über frisches Geld nach dem Bilanzstichtag ein Segen. Immerhin 550 Mio. GBP sollen dem Unternehmen zugeflossen sein. Optimismus verbreitete auch das Management und bestätigte die Ziele für 2026, die Finanzkennzahlen wesentlich zu verbessern.



Aston Martin ist eine überaus starke Marke. Wenngleich Verbesserungen im aktuellen Zahlenwerk durchaus zu erkennen sind, bleibt dennoch ein grundsätzliches Problem: Das Unternehmen benötigt noch immer regelmäßig frisches Geld. Die Kursentwicklung nach Zahlenveröffentlichung war daher fast bezeichnend. Auf die erste Erleichterung durch Umsatzsprung und Zielbestätigung folgte wieder die Ernüchterung. Für einen Einstieg dürfte es noch immer zu früh sein.





(aktien-global.de, 30.07.2026, 10:30 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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