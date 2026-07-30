Knorr-Bremse lieferte im zweiten Quartal starke Ergebnisse und bestätigte, dass sein Transformationsprogramm weiterhin in höhere Rentabilität, stärkere Cash-Generierung und eine widerstandsfähige operative Ausführung umschlägt. Sowohl die Rail- als auch die Truck-Sparte schnitten gut ab, wobei sich die Margen durch Kosten Disziplin, Effizienzgewinne und eine gesunde Nachfrage verbesserten. Das Management hat zudem die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht angehoben und seine neue Strategie "Growth Beyond" vorgestellt, die ehrgeizige mittel- bis langfristige Wachstums- und Rentabilitätsziele bis 2030 umreißt. Während der verbesserte Ausblick unsere positive Einschätzung der operativen Dynamik des Unternehmens untermauert, glauben wir, dass ein Großteil dieses Fortschritts bereits in der aktuellen Bewertung reflektiert ist. Daher bekräftigen wir unser HOLD-Rating mit einem Kursziel von 103,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag
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